Германия передала Украине новый пакет военной помощи 17.01.2024, 23:54

Что в него вошло.

Германия передала Украине очередной пакет военной помощи. Он включает в себя 25 беспилотных летательных аппаратов RQ-35 Heidrun, восемь бронетранспортеров FFG и боеприпасы для танков Leopard 1. Об этом сообщает пресс-служба правительства Германии.

Также в пакет входят 50 терминалов связи SatCom в дополнение к ранее поставленным 230, 16 передвижным топливозаправщикам Zetros в дополнение к ранее поставленным восьми, пять пограничных автомобилей и три автомобиля другого типа.

Кроме того, Германия передает 1840 боевых шлемов, 500 светодиодных ламп и средства для обезвреживания боеприпасов.

В правительстве страны сообщили, что, кроме этого, планируют передать 20 боевых машин пехоты Marder в дополнение к запланированным ранее 100, а также 15 дополнительных самоходных зенитных установок Gepard. Еще Берлин предоставит Киеву большее количество топливозаправщиков Zetros, а также автомобили-рефрижераторы.

Ранее сообщалось, что Нидерланды и Дания передадут Украине первые два танка Leopard 2A4 из 14 запланированных. Они скоро прибудут в Польшу, где будут проходить обучение украинские танкисты.

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