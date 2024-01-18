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Продавец из магазина пиротехники в Гродно взял «недоплаченную зарплату» салютом и наличными из сейфа

  • 18.01.2024, 1:07
Продавец из магазина пиротехники в Гродно взял «недоплаченную зарплату» салютом и наличными из сейфа

Что было дальше.

Житель Гродно подрабатывал продавцом в магазине пиротехники, а затем обворовал его. Об этом сообщили в УВД Гродненского облисполкома.

«Пиротехнический островок» работал всего неделю перед Новым годом. Он расположен на улице Огинского. Инкассация там не проводилась, а вся выручка хранилась в металлическом шкафчике. К 31 декабря там было уже около 4500 рублей.

В первые дни нового года точка не работала. Владелец пришел за выручкой и непроданным товаром и обнаружил, что его обокрали. Он обратился в милицию.

Похитителя нашли — им оказался продавец. Выяснилось, что он хотел развлечься в длинные праздничные выходные, поэтому решил взять деньги на бывшей работе.

Мужчина сломал шкаф и в несколько приемов вынес оттуда крупную сумму, а напоследок прихватил еще и пиротехническую установку на более чем 100 залпов стоимостью 575 рублей.

Часть украденного удалось изъять. Возбуждено уголовное дело за кражу.

Известно, что подозреваемому 43 года, у него уже была судимость, а в торговой точке он работал неофициально. Работодатель нашел его в группе по подработке в мессенджере.

По словам подозреваемого, ему якобы недоплатили за работу, поэтому он взял деньги и товар.

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