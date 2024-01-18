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Хартия 97!
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Свобода народам!

  • Дмитро Ярош
  • 18.01.2024, 2:31
Свобода народам!
Дмитро Ярош

Может, вспомнят башкиры, как были когда-то свободными людьми?

В одном из самых спокойных регионов эрефии – Башкортостане – вспыхнули стихийные протесты и происходят столкновения с силовиками.

Это хорошо! Пожелаем им не угасать. Может, вспомнят башкиры, как были когда-то свободными людьми? Может, за ними и татары, чеченцы, ингуши и другие порабощенные народы поднимутся на борьбу с недоимперией?

В цапстане очень много болевых точек, нажав на которые, мы, украинцы, сможем получить самый нужный результат: уничтожение Московии, значит, победу в войне.

Свобода народам! Свобода человеку!

Дмитро Ярош, Facebook

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