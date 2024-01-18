Свобода народам!
- Дмитро Ярош
- 18.01.2024, 2:31
Может, вспомнят башкиры, как были когда-то свободными людьми?
В одном из самых спокойных регионов эрефии – Башкортостане – вспыхнули стихийные протесты и происходят столкновения с силовиками.
Это хорошо! Пожелаем им не угасать. Может, вспомнят башкиры, как были когда-то свободными людьми? Может, за ними и татары, чеченцы, ингуши и другие порабощенные народы поднимутся на борьбу с недоимперией?
В цапстане очень много болевых точек, нажав на которые, мы, украинцы, сможем получить самый нужный результат: уничтожение Московии, значит, победу в войне.
Свобода народам! Свобода человеку!
Дмитро Ярош, Facebook