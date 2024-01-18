Около 160 слонов погибли в Зимбабве 18.01.2024, 3:44

Из-за засухи и голода.

По меньшей мере 160 слонов погибли в национальном парке Хванге в Зимбабве с августа по декабрь 2023 года. Об этом сообщает The Guardian.

Причина — засуха и голод. В связи с тем, что засушливая погода, как полагают защитники дикой природы, сохранится, то в будущем вероятна гибель еще большего количества животных.

В Управлении парков и дикой природы Зимбабве (Zimparks) подтвердили смерть слонов. По их данным, большинство умерли от голода. «Мы проводили тесты, и предварительные результаты показывают, что они умерли от голода. Большинство животных погибло на расстоянии от 50 до 100 метров от источников воды», — сказал представитель Zimparks Финаше Фараво.

Среди погибших были и молодые слоны, и старые, и больные. Управление ООН по координации гуманитарных вопросов в своем докладе в ноябре прошлого года отметило, что в Зимбабве выпало меньше 50% сезонных осадков.

Защитники природы в Хванге сейчас спешат пробурить больше скважин и расселить слонов в районы, где для них будет доступ к пище.

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