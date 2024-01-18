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Канада просит США «как можно скорее» передать NASAMS Украине

  • 18.01.2024, 4:13
Канада просит США «как можно скорее» передать NASAMS Украине

Система была оплачена почти год назад.

Канада официально обратилась в США с просьбой «как можно скорее передать» Украине систему NASAMS, которая была оплачена почти год назад, сообщает The Globe and Mail.

Издание ссылается на представителей Канады, которые заявили, что зенитно-ракетный комплекс среднего действия NASAMS был оплачен в марте 2023 года. Ее отправка задерживается из-за необходимости заключения между правительствами США и Украины соглашения о продаже военного оборудования за границу, о чем до сих пор идут переговоры.

По информации журналистов, министр обороны Канады Билл Блэр на прошлой неделе, вероятно, встретился с послом США в Канаде Дэвидом Коэном, чтобы попросить ускорить этот процесс.

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