Пакистан нанес ответные удары по Ирану 18.01.2024, 8:12

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Взрывы прогремели возле города Сераван.

Пакистан нанес авиаудар по территории Ирана, передает AFP со ссылкой на представителя пакистанской разведки. Об ударе также сообщает агентство Anadolu.

«Я могу только подтвердить, что мы нанесли удары по антипакистанским боевым группам», — сообщил источник AFP.

Взрывы прогремели возле города Сераван, который находится в провинции Систан и Белуджистан на юго-востоке Ирана, сообщил агентству Mehr заместитель губернатора Алирез Мархамати.

Систан и Белуджистан — вторая по величине провинция Ирана, она граничит с Пакистаном и Афганистаном.

16 января иранский Корпус стражей исламской революции нанес удар по Пакистану; как сообщало агентство Tasnim, целью стали штабы террористической группировки «Джейш аль-Адль». По данным пакистанского МИДа, погибли двое детей, еще три человека получили ранения.

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