Войска РФ попыталась установить флаг в Крынках и жестоко поплатились 18.01.2024, 8:37

Флаг продержался всего час.

Рота ВС РФ, которая попыталась водрузить флаг в Крынках на Херсонщине, была уничтожена Силами обороны Украины.

В российских Z-каналах траур из-за Крынок. Попытка водрузить в селе флаг России обернулась грандиозным разгромом.

Об этом откровенно пишет российский Z-военкор Романов, передает Диалог.UA.

В среду ряд Z-каналов разразились восторженными сообщениями о том, что в центре Крынок установлен флаг РФ. Радость оказалась преждевременной.

«Военкор» Романов вскоре уточнил, что флаг РФ в селе продержался всего час. А ради этой безумной пиар-акции была угроблена рота ВС РФ.

«Крынки, Херсонская область… Бойцы уточняют: флаг простоял всего час. Это была показушная задача командования. О взятии контроля над н.п. говорить не приходится. Идут тяжелые бои», - написал пропагандист.

Он также опубликовал на своем канале цитату российского оккупанта, который участвовал в этом штурме. Военный РФ в истерике и обвиняет командиров в том, что солдаты для них - просто мясо.

«Это пи**а! Сводную роту бросили с морпехами на штурм. Я был в этой сводной роте. Нас там просто рас**ярили! Сверху все время нас контролировали и наводили точно по пехоте… На*уй так делать? Просто как мясо. И толку ноль. Я только с восстановления, и уже бросили в топку», - возмущался российский оккупант.

Отметим, что Крынки - это левобережный плацдарм украинской армии в Херсонской области. Уже более двух месяцев армия РФ несет колоссальные потери, пытаясь выбить оттуда ВСУ. Успехов не имеет.

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