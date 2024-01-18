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В Беларуси ввели новый побор для иностранных фур

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  • 18.01.2024, 8:51
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В Беларуси ввели новый побор для иностранных фур

Сколько придется платить с 22 января?

С 22 января владельцы транспортных средств, въезжающих в Беларусь для перецепки и перегрузки будут платить за «услугу по въезду и размещению в течение первых суток в специально установленном месте».

Соответствующее постановление правительства опубликовано 18 января на Национальном правовом интернет-портале.

«Установить тариф на услугу по въезду и размещению в течение первых суток

в специально установленном месте, для совершения грузовых операций и (или) перецепки одного транспортного средства в размере 3 базовых величин

за одну услугу, включая налог на добавленную стоимость», — говорится в документе.

В настоящее время размер базовой величины составляет 40 рублей. Соответственно, стоимость услуги составит 120 рублей.

Отмечается, что решение принято в рамках указа Александра Лукашенко «О дополнительных мерах по обеспечению стабильного функционирования экономики». Постановление вступает в силу с 22 января 2024 года.

Напомним, в 2022 году в ответ на европейские санкции белорусские власти ответили контрограничениями. С тех пор фуры с европейскими номерами пересекали нашу границу для того, чтобы в отведенных местах перецепить полуприцеп на белорусский тягач или сделать перезагрузку. Схема выглядила так: по предварительной договоренности фура ЕС и белорусский тягач заезжали в транспортно-логистический центр, водитель из Беларуси подавал заявление на перецепку. Полуприцеп от иностранной фуры отстегивали и присоединяли к белорусскому тягачу, который вез его к месту назначения. Там же груз проходил процедуру таможенной очистки, выдается декларация. Но по крайней мере, это было бесплатно.

Теперь перевозчикам придется за это еще и платить, так же это может сказаться на скорости оформления грузов.

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