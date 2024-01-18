Пакистан ликвидировал в Иране высокопоставленного командира КСИР
- 18.01.2024, 8:54
- 2,178
Стали известны подробности операции.
Высокопоставленный военный Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ликвидирован в Иране. Предварительно, за операцией стоит Пакистан. Информацию подтвердили в КСИР, передает Диалог.UA.
Погибший - полковник иранской военной группировки Хусейн Джавадфар.
Он служил в бригаде Салмана, которая участвовала в жестоком кровопролитном подавлении протестов в Систане и Белуджистане в 2022 году.
КСИР обвинил в ликвидации Джавадфара Израиль.
Однако, вероятней всего, за операцией стоит Пакистан, точнее, белуджийская вооруженная группировки «Джейш Аль-Адль».
Предположительно, полковник КСИР попал в засаду во время возвращения с задания.
Напомним, что 16 января Иран нанес удары ракетами и дронами-камикадзе по Пакистану. КСИР заявил, что якобы бил по военным целям, однако под ударами оказались гражданские. Известно о гибели двух детей.