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Пакистан ликвидировал в Иране высокопоставленного командира КСИР

  • 18.01.2024, 8:54
  • 2,178
Пакистан ликвидировал в Иране высокопоставленного командира КСИР

Стали известны подробности операции.

Высокопоставленный военный Корпуса стражей исламской революции (КСИР) ликвидирован в Иране. Предварительно, за операцией стоит Пакистан. Информацию подтвердили в КСИР, передает Диалог.UA.

Погибший - полковник иранской военной группировки Хусейн Джавадфар.

Он служил в бригаде Салмана, которая участвовала в жестоком кровопролитном подавлении протестов в Систане и Белуджистане в 2022 году.

КСИР обвинил в ликвидации Джавадфара Израиль.

Однако, вероятней всего, за операцией стоит Пакистан, точнее, белуджийская вооруженная группировки «Джейш Аль-Адль».

Предположительно, полковник КСИР попал в засаду во время возвращения с задания.

Напомним, что 16 января Иран нанес удары ракетами и дронами-камикадзе по Пакистану. КСИР заявил, что якобы бил по военным целям, однако под ударами оказались гражданские. Известно о гибели двух детей.

Сегодня Пакистан нанес ответные удары по Ирану.

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