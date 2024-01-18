Новая стратегия наступления: украинский генерал удивил прогнозом 18.01.2024, 9:01

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Что задумали в Кремле и чем ответят ВСУ?

Сгенерировав резервы российской армии за последние годы, Путин сформирует новую стратегию наступления.

Такое мнение высказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки Украины 2005-2010 гг. Николай Маломуж в эфире телеканала «Эспресо».

Новая стратегия наступления

«Стратегически Путин проиграл свой замысел захватить наше государство, поэтому сегодня отрабатывает новую модель. Основной тезис – затяжная война может обескровить Украину, посеять недоверие союзников или усталость. На этом фоне президент РФ, сгенерировав резервы за два или три года, сформирует новую стратегию наступления», – отметил он.

Затяжная война

Сегодня в РФ руководствуются решением, коллегией Минобороны, проведенной в декабре 2023 года, по затяжной войне до 2026 года. Основной стратегией будет не только проведение отдельных контрударов, а и развертывание на отдельных наступлениях широкомасштабных прорывных форматов, отметил Маломуж.

«Сначала это было определено для направления Купянск–Сватово–Кременная. Мы обесценили усилия врага, отбросили их на исходные позиции, а некоторые направления даже завоевали», – добавил он.

Указания Путина

По словам генерала, концентрация сил РФ возобновляется непосредственно по указанию Путина.

«Буквально вчера на Лимане начались зимние наступательные операции. Они двинулись и бронетанковыми силами, и воздушно-десантными войсками, задействовано большое количество артиллерии и бронетехники. Но наши силы их мощно сдерживают. Мы ожидали таких ударов на этом направлении. Сегодня мы проводим очень активные контрмеры по уничтожению, особенно бронетехники», – сообщил генерал армии Украины.

Благодаря нашим западным партнерам, у нас есть средства, которые уничтожают врага. ВСУ каждый день наносят армии РФ огромные потери, отметил он.

«Если говорим обо всем восточном секторе, это около 1000 единиц в день. В месяц это 12 уничтоженных бригад врага. Это мощно подрывает все позиции противника. Поэтому развернуть большую наступательную операцию в этот период у врага шансов нет», – сказал Маломуж.

ВСУ беспощадно уничтожают врага

Он рассказал о других мощных секторах, где ВСУ уничтожают врага.

«Задача РФ рядом с Лиманом на сегодняшний день – деблокировать украинские силы возле Андреевки, Клищиевки и Часового Яра, чтобы отбросить наши войска от Бахмута, потому что мы нависаем на высотах. Однако ВСУ наносят удары как по самой бахмутской группировке врага, так и по тем резервам, которые направили по деблокированию, а это около 40 тысяч оккупантов, сотни танков, БТР, БМП, которые пытаются атаковать из этого сектора», – отметил он.

Третий сектор, находящийся под особым контролем Путина, это Авдеевка. Сначала он поставил задачу захватить Авдеевку еще до нового года. А теперь ставит вопрос, чтобы хотя бы до конца зимы захватить Авдеевку и дальше двигаться к захвату всей Донецкой области, подчеркнул Маломуж.

«ВСУ обесценили все эти направления. Они постоянно наносят удары с флангов, с тылов. Мощная артиллерия и ракетные дальнобойные системы бьют по резервам, которые сюда подтягивает РФ», – резюмировал он.

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