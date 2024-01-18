Водители двух белорусских автобусов ехали в Литву без разрешений
- 18.01.2024, 9:05
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Пострадали и пассажиры.
У двух водителей белорусских рейсовых автобусов не было разрешений на поездку в Литву.
Это обнаружила Литовская администрация безопасности транспорта. Пассажиров высадили — им пришлось добираться до Вильнюсского автовокзала самостоятельно.
На водителей составили протокол и оштрафовали на 2500 евро.
Литовская администрация безопасности транспорта с июля 2023-го регулярно проверяет автобусы, перевозящие пассажиров из Литвы в Беларусь и обратно регулярными и чартерными рейсами.
На сегодня проверили 47 зарегистрированных в Беларуси автобусов. Нарушения были зафиксированы почти во всех случаях.
Зарегистрировано 24 случая, когда компании перевозили пассажиров из Беларуси в Литву без разрешений на поездку, и 25 случаев, когда нарушался режим вождения и отдыха.