Жаловался и огрызался: Путин показал свою ничтожность 7 18.01.2024, 9:21

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Глава РФ из-за «детской обиды» завел себя в ловушку.

На недавней встрече с руководителями муниципалитетов России Владимир Путин пожаловался на формулу мира Украины.

Глава РФ употребил в отношении политического руководства Украины слово «придурки», из-за чего его выступление напоминало претензии ребенка к взрослым.

Об этом «24 Каналу» заявил политтехнолог Михаил Шейтельман. Он предположил, что Путин испытывает обиду от того, что у России не было никакого представительства на мировом экономическом форуме в Давосе.

Что означают последние заявления Путина

В своей речи российский диктатор особый акцент сделал на том, что Украина якобы «заставила» Запад отказаться от коммуникаций с Москвой.

Однако важно помнить, что украинский запрет на переговоры с агрессором на самом деле лишь констатирует их невозможность с президентом Путиным.

Накануне в Давосе состоялось очередная встреча в рамках обсуждения украинской формулы мира. Первый же ее пункт об освобождении всех оккупированных территорий неприемлем лично для Путина, который однозначно не решится вывести российские войска из оккупированных Крыма и Донбасса.

«Чем была (встреча Путина с руководителями муниципалитетов – «24 Канал»)? Это была альтернатива Давосу. Путин понимает, что уже второй год подряд «пролетает» мимо (этот престижного форума – «24 Канал») и что его там не ждут. То же и с другими его «бандитами» вроде Германов Грефов (глава Сбербанка – «24 Канал») или Сергеев Собяниных (мэр Москвы – «24 Канал»)», – отметил политолог.

Однако ответ российского диктатора на форум в Давосе оказался довольно «детским», ведь его формулировки и вопросы, поднятые на встрече, выглядели крайне уморительно по сравнению с масштабами Давоса, где самые влиятельные люди мира обсуждают действительно неотложные проблемы.

Почему не начинать переговоры с Россией разумно

Не меньший резонанс в выступлении Путина вызвало замечание, что Кремль ни в коем случае не откажется от своих «завоеваний» в Украине. Следует понимать, что российский диктатор уже не впервые употребляет именно это слово для обозначения оккупированных территорий Украины. Соответственно, это никакая не «оговорка».

«Например, встречаясь 1 января с какими-то ранеными российскими солдатами, Путин говорил: «То, что вы захватили, мы не можем отдать, иначе получится, что вы зря тратили свои жизни и здоровье на эти завоевания»,

– напомнил Шейтельман.

Примечательно, что подобные мнения неоднократно высказывали также Дмитрий Медведев и Сергей Лавров, которые настаивали, что переговоры возможны только в случае сохранения за сторонами контролируемых территорий. Но теперь, когда Путин озвучил это мнение публично, оно фактически стало «задокументированным» и на него сможет сослаться любой западный политик.

«Если сейчас Украина подпишет с Россией любой договор (по итогам которого Россия получит желаемое – «24 Канал»), то завтра агрессор сможет напасть точно так же. Ведь условия (агрессии против независимого государства – «24 Канал») не изменятся. Выходит, что Россия признает за собой право завоевывать любые территории», – объяснил логику оккупантов политтехнолог.

Соответственно, желая сохранить свои завоевания, Кремль прямым текстом отрицает международное право. И в таком случае невозможно создать никакое правовое поле для достижения каких-либо договоренностей с режимом Путина.

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