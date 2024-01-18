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Минск стал в 10-балльных пробках

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  • 18.01.2024, 9:24
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Минск стал в 10-балльных пробках

Столицу Беларуси завалило снегом.

Минск простаивает в 10-балльных пробках из-за многочисленных ДТП и снегопада. О ситуации на дорогах столицы сообщил сервис «Яндекс. Пробки».

Заторы наблюдаются на Игуменском тракте, на внутреннем кольце МКАД, между улицами Притыцкого и Тимирязева, на самой улице Притыцкого и в центре города.

ГАИ призвала водителей «проявить осторожность и по возможности отказаться от поездок на личном транспорте».

Коммунальные службы отчитались, что на улицы столицы выехали 190 единиц различной техники для уборки снега.

В ЖКХ также напомнили, что любой желающий может получить инвентарь и помочь коммунальщикам с уборкой.

Минсктранс предупреждает об отставании общественно транспорта от расписания.

Напомним, на 18 января в стране объявили оранжевый уровень опасности. По прогнозам синоптиков, на большей части территории страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, по южной половине республики с дождем), ожидается слабая метель.

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