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Министр обороны Украины внезапно отменил визит во Францию

  • 18.01.2024, 9:33
  • 7,044
Министр обороны Украины внезапно отменил визит во Францию

В чем причина?

Министр обороны Украины Рустем Умеров отменил свой запланированный на четверг, 18 января, визит во Францию по соображениям безопасности, сообщило Министерство вооруженных сил Франции.

Об этом сообщает Le Monde.

В этот день в Париже состоится церемония запуска «артиллерийской коалиции», направленной на усиление возможностей Украины в противостоянии российской агрессии. Отмечается, что Умеров примет участие в ней в формате видеоконференции.

Эта коалиция, возглавляемая Францией и США, является одним из компонентов Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), которая объединяет более 50 стран, поддерживающих Киев.

В пресс-релизе Минобороны Франции говорится, что эта инициатива, к которой присоединились 23 страны, имеет целью объединить усилия, чтобы помочь Украине в краткосрочной и долгосрочной перспективе получить артиллерийские способности, «адаптированные к потребностям контрнаступления и армии будущего».

Во второй половине дня господин министр обороны Франции Себастьян Лекорню и Умеров планировали посетить промышленные площадки компании Nexter в Бурже. Там производятся ценные для Украины самоходные пушки Caesar, а затем — предприятие производителя ракет MBDA в Селле-Сен-Дени.

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