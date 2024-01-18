Медведев подставил всю российскую пропаганду 8 Петр Залива, «24 Канал»

18.01.2024, 9:44

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Одним сообщением.

Кремль потратил немало ресурсов на продвижение нарративов типа «братского народа», «защиты русскоязычных», «мирных переговоров» или «освобождения от нацистов». Однако Дмитрий Медведев откровенно признался, что это все ложь и Россия просто стремится завоевать всю Украину и поглотить ее.

Бывший президент России Дмитрий Медведев написал очередной пост с угрозами в своих соцсетях. Но на этот раз прихвостень Владимира Путина раскрыл истинные намерения России касательно Украины.

«Запасной президент» России признался, что государство-террорист будет воевать с Украиной при любом ее политическом курсе и вопреки всем договоренностям. Медведев признал, что страна-агрессор просто хочет захватить всю Украину и уничтожить ее государственность. Более того, российский оккупант пригрозил нашей стране новыми войнами в будущем.

«Вероятность новой схватки будет сохраняться неопределенно долго. Практически всегда. Более того, существует стопроцентная вероятность нового конфликта, какие бы бумажки о безопасности ни подписывал Запад с «марионеточным киевским режимом»... Это может произойти и через десять, и через пятьдесят лет», – заявил Медведев.

Он также пригрозил, что Россия снова нападет на наше государство, даже если Украина получит членство в НАТО. При этом Медведев признал, что жители Украины ненавидят россиян, их власть и Россию в целом.

Петр Залива, «24 Канал»

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