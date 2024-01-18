«Тарифы на лечение зубов уменьшили, а цены все равно растут» 18.01.2024, 10:40

Как поменялась стоимость услуг дантистов в Беларуси?

Цены на лечение зубов всегда были ощутимыми для бюджета любой семьи, и казалось, что расти они могут до бесконечности. Но в прошлом году Минздрав принял постановление №170, которое устанавливало предельные максимальные тарифы на оказание стоматологических услуг.

Делалось это для того, чтобы снизить цены в стоматологиях по всей стране. Прошло чуть больше месяца с его введения, а они как были кусачими, так где-то еще и подросли, пишет onliner.by.

Разбираемся, что происходит с ценообразованием на услуги дантистов и почему в акте выполненных работ теперь можно встретить такие манипуляции, как использование налобного фонарика.

С 13 декабря в Беларуси действует постановление Министерства здравоохранения, которое устанавливает максимальные тарифы на стоматологические услуги. Это изменение направлено на снижение цен в государственных и частных стоматологических клиниках. Летом, когда Минздрав пересматривал подходы к ценообразованию, главный внештатный стоматолог ведомства профессор Сергей Рубникович заявил, что в итоге планируется выйти на «справедливые цены, но без снижения качества помощи».

«Введение регулирования «заставит» субъекты хозяйствования коммерческого сектора рассчитывать тарифы без учета стоимости расходных материалов, а использование для расчетов норм времени и норм расхода материалов позволит исключить необоснованное завышение итоговой стоимости платных стоматологических услуг», — говорил главный внештатный стоматолог Минздрава.

«Цены повысились значительно. Было 150 рублей, стало более 200»

Для обеспечения доступности информации ведомство запустило горячую телефонную линию, позвонив на которую жители страны могут получить ответы на свои вопросы о стоимости стоматологических услуг. За первый месяц действия постановления пациенты отправили жалобы на десятки стоматологий страны. Зацепило не только частников, но и государственные поликлиники. Вот возмущения пациентов, поступивших на горячую линию (публикуем без указания стоматологий):

«Цены повысились значительно. Было 150 рублей, стало более 200».

«Лечение одного зуба — 211 рублей. Предоставить пояснение в цене в центре отказались».

«Подняли цены — более чем на 130 рублей. Повышение пояснили новым прейскурантом».

«Цены не изменились, ответили, что не подлежат регулированию».

«С 13 декабря цены на установку дуги брекет-системы выросла в два раза».

«Назвали стоимость имплантации: в мае — 17 тыс., сейчас — 20 тыс.».

Оказалось, что после 13 декабря цены не только не снизились, а где-то, наоборот, даже подросли, что и удивило многих пациентов. Прайсы с сайтов некоторых стоматологий тоже пропали.

Бизнес теперь считает все

На условиях анонимности мы пообщались с директорами частных стоматологий Минска, чтобы понять, как изменились цены и повлияло ли уменьшение стоимости тарифов на сам бизнес.

— Я вижу это так, что Минздрав отрегулировал цены, установив новые предельные тарифы. Где-то их понизили, но конечная стоимость формируется не только из них. Тариф рассчитывается на основании множества показателей, таких как зарплата, аренда, время работы врача, медсестры. Выше предельных тарифов мы прыгнуть не можем.

Например, обследование стоматологом, по нашим расчетам, стоит 40 рублей, а предельный тариф — 5 рублей. Получается, мы несем убытки. Но раньше, когда клиенту формировали итоговую стоимость, какие-то вещи мы не считали, потому что тарифы были достаточно высокие, и всем всего хватало. А сейчас, если вписывать в стоимость все-все, выйдет хорошая сумма — потому что не учитывались какие-то действия и материалы.

— По-честному, конечному потребителю поставить пломбу стало дешевле? Обещали чуть ли не минус 50% на услуги.

— Если включать в стоимость все, что мы делаем по пунктам, то дешевле не стало. Но где-то цены реально снизились — процентов на 20.

— Ничего себе, 20%. Бизнес-то не потеряете?

— Ну ничего, потерпим. В плане экономики да, ничего хорошего нет. Есть услуги, когда не получается выйти на те стоимости, которые были раньше, — например, та же хирургия, где расходников очень мало, в основе стоимости — руки и время врача. Там да, удаление снизилось в цене, сложные операции, и ничем их на адекватный уровень не вытянуть.

— То есть они тоже убыточны? Отказываться, что ли?

— Отказываться неправильно, но они экономически невыгодны. Я считаю, что в любое время любой бизнес выгоден. Зубы у людей будут всегда. Если говорят, что сейчас не лучшее вовремя, я не согласен.

Пломбы, брекеты, импланты — расходники импортные, все это растет в цене и в итоге ложится на клиента. Это нормально, и так было всегда.

— Что говорят сами клиенты?

— Люди очень надеялись и верили, что лечить зубы станет значительно дешевле. Прямо перед 13 декабря многие переносили записи. В целом можно сказать, что все осталось на том же месте: кто-то поднял, кто-то снизил. Зависит от того, какой стратегии придерживается владелец. Общался с одним собственником по поводу рентгена: если складывать все-все манипуляции, включая амортизацию прибора, то снимок выйдет в 100 рублей, хотя адекватная его стоимость — рублей 50. И вот всякими скидками ему приходится снижаться до этой цены, иначе люди их делать не будут.

Я бы не сказал, что клиентов стало меньше или больше, поток такой же, какой и был.

— Сотрудников не сокращали и зарплаты врачам не уменьшали?

— Работаем так же, как работали, уменьшать — это неправильно. В ноябре, наоборот, подняли зарплаты медсестрам.

«Сейчас пациенту видно, сколько стоит каждая манипуляция»

Второй наш собеседник, тоже обладатель собственной стоматологии, лишь подтвердил слова конкурента.

— Ничего не поменялось. Дешевле ничего не станет, это точно. Согласно новому постановлению, сами услуги подешевели, но в то же время добавились новые манипуляции, которых раньше не было, а теперь их можно добавлять. По факту снижения не будет точно, а так как материалы дорожают, автоматически вырастает и цена. Не думаю, что частники сегодня будут сильно поднимать цены, но в перспективе они чуть-чуть точно вырастут.

В нашей стоматологии цены не поменялись, как были, так и есть. Работали изначально по средним значениям, мы не ставили заоблачных цен, все по прейскуранту, который был раньше. Если пациенты утверждают, что цены, например, на удаление выросли, то надо разбираться, какое было удаление — простое или сложное. Пломба подорожала? Она бывает на ползуба, больше, меньше — тут количество материала разное, а значит, и цена.

Мы живем в такое время, когда стоматология развивается очень быстро. Некоторые манипуляции были древние, и Минздрав обновил прейскурант. Они все сделали правильно, логично и хорошо. В прейскурант добавились новые позиции, которые раньше доктор тоже выполнял, но непонятно было, как их считать. Сейчас пациенту видно, сколько стоит каждая манипуляция.

Отражаются дополнительные манипуляции в чеке как-то так. На фото ниже спецификация, сделанная в августе прошлого года, и свежая, январская. В обоих случаях ставили имплант 36-го зуба (давайте без шуток, что их всего 32). В августе 2023 года эта процедура обошлась пациенту в 1857 рублей с копейками.

В январе 2024-го конечная цена была уже более 2100 рублей, а сам акт увеличился раза в три. Внесли даже работу бинокулярной лупы — это то, что висит на голове у врача и светит вам в рот. Стоит 1,37 рубля в минуту. Прием длится полчаса — отсюда к итоговой стоимости плюсуется 41,1 рубля. Также включены амортизация инструментов, наложение швов, перевязка, комплекс мер по снижению отека (что бы это ни значило) и так далее.

В то же время стоимость снимка в данной клинике снизилась с 80 рублей в августе прошлого года до 39 (добавился осмотр пациента за 3 рубля). Томография тоже подешевела — с 50 рублей до 30. В общем, изучайте свои акты, найдете много интересных моментов.

Дешевле не стало

Мы также позвонили на горячую линию Минздрава и задали вопрос: «Что сейчас с ценами в стоматологиях и нормально ли, что у кого-то они растут?»

— Цена на услуги состоит из прямых расходов и косвенных. Затраты на приобретение материалов Минздрав не регулирует, один за миллион купит импланты, второй — за 500 рублей. Поэтому цены в каждой стоматологии свои. Минздрав регулирует только тарифную часть — то, что своими руками делает врач. Если, например, раньше врач отпиливал пациенту зуб за 20 рублей, а теперь Минздрав установил предельную цену в 40 рублей, то тот, у кого было 20 рублей, конечно, имеет законное право поднять стоимость до этой планки, а если кто-то пилил зуб за 60, он обязан снизиться, — начинает специалист.

После выполнения процедур пациенту выдают заказ-наряд, где записаны все расходы и стоимость каждой манипуляции вплоть до масок, перчаток, материалов — в общем, все то, что вы видели выше.

— Чтобы понять, поднялись цены или нет, нужно попросить прейскурант клиники и по каждой позиции проверить, соответствует она вашему заказ-наряду или нет. Не написали ли вам что-то дороже, чем в их прейскуранте. Вам обязаны предоставить эти документы.

— Сказали, что цены снизят на 40%.

— Вот вам пример. Пломба стоила 200 рублей, а в этих 200 рублях «работная» часть врача — 30 рублей, и по ней тариф понизили до 15. Тогда пломба будет стоить 185 рублей, но никак не 100.

— Позиций стало заметно больше — так и должно быть?

— Раньше могли написать пару строк, не расписывая каждое действие и расходы. Сейчас Минздрав такого не допускает, пациент должен видеть все. Ваше право — потребовать заказ-наряд, а не только договор и чек. Чек — это кассовая операция, там не написано, за что конкретно вы заплатили. А как получите заказ-наряд, увидите, что там, например, тампон за 300 рублей использовали или ватку за 3 рубля, и их было штук 10. Вот тогда можно что-то доказывать.

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