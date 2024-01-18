Ракеты массированно атаковали российский Белгород 1 18.01.2024, 10:42

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Нанесено более 10 ударов.

Ночью 18 января Белгород и район (Российская Федерация) атаковали ракеты, пишут украинские СМИ.

Об этом также сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В 6:50 (по минскому времени) в Белгороде было запущено оповещение о ракетной опасности.

«Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или другое безопасное место», — сказал Вячеслав Гладков.

Уже в 7:10 (по минскому времени) сигнал ракетной опасности был отменен.

Позже Гладков записал видеообращение, в котором обвинил Украину в обстрелах территории России. По его словам, российская система противовоздушной обороны якобы уничтожила десять ракет, которые летели на Белгород. Он подчеркнул, что информации о разрушениях пока нет, кроме одного — в Белгородском районе были зафиксированы выбитые окна в домах.

Кроме этого, вечером 17 января оповещения о ракетной опасности были запущены в Белгороде и Валуйках.

«В Белгороде и Валуйках запущено оповещение ракетной опасности. Если вы находитесь дома, не подходите к окнам. Спрячьтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовка). Если вы находитесь на улице, спуститесь в укрытие или в другое безопасное место», — сообщил Вячеслав Гладков.

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