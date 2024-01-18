В Эквадоре убили прокурора, который расследовал нападение мафии на телеканал 18.01.2024, 10:46

Фото: Christian Vinueza/AFP/Getty Images

Он попал в засаду.

В Эквадоре застрелили прокурора Сесара Суареса, который возглавлял расследование дела о нападении вооруженных людей на телеканал в прямом эфире.

Об этом пишет The Guardian.

Прокурор, который занимался делами, связанными с организованной транснациональной преступностью, попал в засаду.

Генеральный прокурор страны Диана Салазар призвала силы порядка гарантировать безопасность тех, кто выполняет свои обязанности.

По словам Салазар, ее ведомство проводит предварительное расследование на месте убийства.

Судебный совет осудил нападение в своем заявлении и сообщил, что Суарес был убит, когда ехал на судебное заседание.

В заявлении полиции говорится, что убийство имело признаки покушения, и что жертва получила несколько огнестрельных ранений.

Что происходит в Эквадоре?

Во вторник, 9 января, люди в масках ворвались на съемочную площадку общественного телеканала Эквадора, размахивая оружием и взрывчаткой, во время прямого эфира. Президент страны Даниэль Нобоа издал указ, объявляющий, что в стране начался «внутренний вооруженный конфликт».

В результате нападения никто не погиб, но позже власти заявили, что все злоумышленники в масках были арестованы — всего 13 человек. Им будут предъявлены обвинения в терроризме.

Власти не сообщили, кто стоит за захватом телеканала или серией других нападений, потрясших южноамериканскую страну в последнее время, но они последовали после побега из тюрьмы двух лидеров самых могущественных наркобанд Эквадора.

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