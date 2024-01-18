«Мой отец решил жениться, a что будет с завещанием?» 18.01.2024, 10:46

Объяснила нотариус.

«Мой отец составил завещание в мою пользу, сейчас он решил зарегистрировать брак, останется ли в силе завещание?» — интересуется сын мужчины. Не случится ли так, что новая жена отца сможет повлиять на завещание отца. Ответ опубликовали в пресс-службе Минюста.

Нотариус Юлия Шелковина уверена: завещание останется в силе, если сам завещатель его не отменит или не внесет изменения в документ.

— Но вам нужно знать, что несовершеннолетние или нетрудоспособные дети наследодателя, а также его нетрудоспособные супруг и родители наследуют, независимо от содержания завещания, не менее половины доли, которая причиталась бы каждому из них при наследовании по закону, — подчеркнула нотариус.

То есть, если новая супруга отца на момент его смерти будет инвалидом (любой группы) или пенсионером по возрасту, она сможет претендовать на получение обязательной доли в наследстве.

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