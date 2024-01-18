Неадекватность Путина нарастает 1 18.01.2024, 10:50

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Рано или поздно это закончится табакеркой.

У Путина явная фиксация на выделительных функциях организма — «она бывает при некоторых заболеваниях». Леонид Гозман рассказал «Можем объяснить» о причинах растущей неадекватности президента России.

«Сотни тысяч людей убиты ради того, чтобы в украинских школах были правильные с точки зрения Владимира Путина туалеты», — так Гозман прокомментировал слова президента РФ о об «общих для мальчиков и девочек» туалетах, которые якобы существуют в украинских и европейских школах (и якобы стали причиной возвращения релокантов в Россию). Путин повторил тезис о гендерно-нейтральных туалетах вслед за губернатором Петербурга Бегловым, который сказал, что украинские туалеты впечатлили раненых российских бойцов.

Эти сомнительные высказывания Путина вряд ли как-то подорвут доверие к нему избирателей, просто потому что те давно не слушают его; россияне вообще давно не голосуют за Путина, а просто продлевают ему мандат на выборах, уверен эксперт.

«Всякая злобная интеллигенция вроде нас, она и так его не любит, а вот на кого это повлияет, это на верхние 10 тысяч, они смотрят внимательно, и понимают, что он совсем неадекватен, что крыша куда-то уехала совсем», — сказал Гозман.

По его мнению, странные и неуместные публичные высказывания Путина демонстрируют, что тот совсем оторвался от реальности, и это происходит на фоне отсутствия каких-либо военных успехов на фронте.

«На фронте все зависло, почти год фронт не двигается. Единственная хорошая новость, что украинцы не наступают. Ты тоже не наступаешь, постоянно атакуешь, но не наступаешь. На этом фоне его авторитет среди элит неизбежно снижается, рано или поздно это закончится табакеркой, я думаю», — заключил гость программы.

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