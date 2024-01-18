Скауты НХЛ пророчат белорусскому хоккеисту Артему Левшунову большое будущее 18.01.2024, 10:52

Артем Левшунов

Фото: Michael Miller/ISI Photos/Getty Images

«Физически — это просто зверь».

Вице-президент Центрального скаутского бюро Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Дэн Марр расхвалил белорусского защитника Артема Левшунова, который выступает за команду университета Мичиган, сообщает официальный сайт НХЛ.

12 января Левшунов попал на второе место промежуточного рейтинга игроков, выступающих в Северной Америке. Но Марр считает, что белорус «может стать самым готовым к НХЛ игроком на драфте 2024 года».

«Он представляет собой наиболее полный набор для защитника. Физически — это просто зверь (188 см, 94 кг)… Он достаточно уверен в себе. Не самоуверен, а просто сильно мотивирован. Я провел много времени с Артемом в начале года. Сейчас на каждый его матч приезжают более 50 сотрудников НХЛ. На последней игре, которую посетил, было 56 человек, включая двух генеральных менеджеров. О Левшунове действительно говорят много людей», — сказал Марр.

Артем — воспитанник жлобинского хоккея. Защитнику 18 лет. С 2022 года выступает в Северной Америке, с нынешнего сезона — за университет Мичиган из главной студенческой лиги США (NCAA). В 22 матчах он набрал 24 (6+18) очка.

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