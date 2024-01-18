Стало известно, сколько за утро выпало снега в Минске 2 18.01.2024, 11:09

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Сегодняшний час пик в столице выдался напряженным.

Утром 18 января в Минске высота снежного покрова достигла 21 см. Об этом рассказала БелТА заместитель начальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета Марина Грицкевич.

— В утренние часы четверга столичный регион оказался под влиянием фронтальной системы, которая обусловила в Минске выпадение снега. И если на вечер 17 января высота снежного покрова в столице составляла 19 см, то на утро 18 января она достигла 21 см. Выпало 5 мм осадков, — рассказала Марина Грицкевич.

По ее словам, сегодня днем фронтальный раздел продолжит смещаться в восточном направлении. По мере его смещения осадки будут ослабевать, и во второй половине дня они уже станут менее интенсивными. При этом в ночь на Крещение, 19 января, существенных осадков в Минске не ожидается.

— Сегодня днем температурный фон в столице будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. В ночь на 19 января, в связи с поступлением более холодных воздушных масс, температурный фон понизится и будет находиться в пределах от минус 7 до минус 9 градусов, — подытожила замначальника службы метеорологических прогнозов Белгидромета.

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