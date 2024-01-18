В Севастополе затонул российский сторожевой корабль «Тарантул» 18.01.2024, 11:18

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Его обнаружили возле пристани бухты «Графская» после атаки украинских дронов.

Во временно оккупированном Севастополе несколько недель назад затонул российский сторожевой корабль «Тарантул». Вероятно, это произошло после атаки украинских морских дронов.

Об этом сообщается в Telegram-канале украинского партизанского движения «АТЕШ».

Как сообщается, партизаны во время разведки судов в Севастополе обнаружили утопленный пограничный сторожевой корабль проекта 205П «Тарантул».

Находится он на пристани бухты «Графская» по таким координатам: 44.615763, 33.587110

Вероятно, его подвели во время атаки морскими дронами на военные объекты оккупантов несколько недель назад.

«Рашисты потеряли еще одну важную единицу вооружения в Черном море. С чем мы всех и поздравляем. Постепенно мы выгоним оккупационную армию с украинских территорий и восстановим справедливость», - подчеркнули в «АТЕШ».

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