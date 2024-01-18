И тут выныривает некто Песков 4 Anti-Colorados, Defence Line

18.01.2024, 11:36

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Первым делом — самолеты.

Тема о двух сбитых российских самолетах еще какое-то время будет очень актуальной. По крайней мере, в профильной зарубежной прессе и милитарных пабликах это новость №1, поскольку именно в боевых условиях самолеты ДРЛО еще никто не сбивал, а потому – всех интересует, чем это достигается. Поскольку прямого ответа на этот вопрос никто дать не может, большинство зарубежных обозревателей сходятся на том, что самолеты покрошили собственные ПВО лаптей. Мы эту версию отвергли сразу, но видимо, есть смысл еще раз пройтись по ней, но уже с другой стороны. В этот раз мы не станем повторять аргументы, сформулированные вчера, а обратимся к новым.

Дружественный огонь всегда считается чем-то позорным, что указывает на низкую компетентность тех, кто руководит боевой операцией. По-другому это называется потерей взаимодействия или управляемости войск. Причем, сам термин имеет «полевую» природу, и такое случается в сухопутном бою, когда противоборствующие стороны не просто маневрируют впритык друг к другу, но и оказываются на позициях противника, а собственные силы еще не получили данных об этом и не имеют возможности идентифицировать эти силы как свои.

Понятно, что командование от самого низшего звена до самого верхнего на данном участке фронта обязано следить за изменениями ситуации для того, чтобы эффективно вести огонь именно по противнику и боже упаси – зацепить своих. И если случается поражение именно своих сил, то это будет предметом разбирательства и может плохо закончиться для командира, который ненадлежащим образом исполнил свои обязанности.

Проще говоря, будет установлено, мог ли он именно в этой ситуации, доступными ему средствами, идентифицировать цели, по которым его подразделение вело огонь или нет. Даже если не мог и он оказывается чистым, то и в этом случае это – ЧП, о котором стараются не вспоминать. В любом случае, это – не та тема, которую вытаскивают на публику и уж тем более – делают это с гордостью.

Что характерно, именно на этой версии сошлись все, и «военкоры» и профессиональные пропагандисты. Все они упорно и люто рассказывают о том, что они сами все сделали. Но в таком случае, они это могут делать ежедневно и в конце концов, ударить по собственным аэродромам, чтобы два раза не вставать. В таком случае очевидно, что артикулируя позор такого плана, они прикрывают какой-то куда более масштабный позор. И потом, если таки сбили сами, то наверное, уже должна была работать следственная комиссия, арестованы или хотя бы задержаны лица, чья некомпетентность привела к такому результату, но кого там арестовывать, если на борту А-50 был зам командующего дальней авиацией, собственной персоною?

Как водится, такого рода генералитет не разъезжает в одиночестве и с ним обязательно была пусть и небольшая, но все же приличная шобла из генералов и полковников. Не сложно догадаться, что они тоже решили заглянуть в глаза бердянским бычкам, но в данном случае важно то, никакого «хвоста» за таким позором даже не просматривается. Тему явно сливают настолько, что никто даже не пытается пояснить, как так случилось, что «ошиблись» два раза подряд и завалили две такие жирные цели? Ведь получается, что позор сейчас разгоняется намеренно и западные специалисты все это потребляют за чистую монету.

И вот тут становится понятной вся пьеса, поскольку вот эти сигналы о «дружественном огне» идут во внешний мир, который давно привык к тому, что лапти плевать хотели на собственные потери и потому такая версия там не вызовет подозрений. Со времен Жукова, который рассказывал о том, что бабы еще нарожают, там ничего не изменилось и чудовищный уровень общих потерь это лишь подтверждает. А вот для внутреннего потребления выныривает некто Песков и рассказывает о том, что в кремле ничего не знают о потере двух дорогих самолетов и кучи высших чинов авиации.

Песков заявил, что у Кремля нет информации о том, что Россия потеряла два военных самолёта над Азовским морем, и послал всех ̷н̷а̷х̷ к Шойгу. pic.twitter.com/qcAMYyG69O — Serg W (@SergAlbertich) January 15, 2024

Тогда возникает вопрос о том, почему же тогда Путин ломал стулья и делал другие странные вещи, а потом размазывал их по всему своему кабинету? Уже не могу припомнить о том, что писали вражеские паблики о реакции Путина на нырок их крейсера «Москва», но наверняка было нечто подобное. И действительно, ведь такой большой и хорошо вооруженный корабль, за всю послевоенную историю, не топил вообще никто, а поскольку самолеты ДРЛО появились уже после той войны, то помойная федерация стала первой в мире, кто в боевых условиях потерял самолет такого класса.

То есть, путинское воинство уже вошло в историю, но Песков удивленно топорща усы рассказывает о том, что царю ничего не известно об этом инциденте и он занят своим повседневным делом, царь воровать изволят. В общем, все как обычно. Когда надо рассказать какие-то крутые вещи, например, о том, что их «Кинжал» не видит ни одна система ПВО или как только Т-90 выезжает на позицию, все тут же разбегаются или же о том, что Пэтриоты пощелкаем как орешки, тут Путин в курсе всех деталей. Но когда нырнул крейсер или А-50, царь ничего не знают об этом, да ему и не досуг интересоваться такими мелочами. Подумаешь, на полмиллиарда долларов бычков половили, эка невидаль?

Но что же они пытаются скрыть, если решились трубить о дружественном огне? Скрывать то, что Украина уже имеет средства поражения воздушных целей на дальних расстояниях – бесполезно. С одной стороны, это уже пятый сбитый или шестой подбитый самолет, пораженный на необычно дальнем расстоянии, а именно сбиты 1 – Су-24, 3 – Су-34, один А-50 и подбит Ил-22, и тут уже количество переходит в качество, а с другой – командование ВСУ в любой момент может не только рассказать о том, как и чем все это достигалось, но и показать видеозаписи. Так что тут скрыть ничего не получится. А значит, скрывается что-то то другое, связанной с их техникой.

И тут возникает целый ряд вопросов как общего, так и частного характера. Скажем так, из той обоймы самолетов, которые были сбиты неизвестно чем за последний месяц, только Су-24 может считаться морально устаревшим и таким, что его могли сбить чем угодно по счастливому, для зенитчиков, стечению обстоятельств. А все остальные самолеты, по разным причинам, должны были показать феноменальную стойкость ко всем видам современных средств ПВО.

В первую очередь это касается фронтовых бомбардировщиков Су-34, поскольку это – новейшая модель такого класса и лапти рассказывали о том, что системы РЭБ самолета настолько совершенны, что сбить их практически невозможно, а тем более – на большой дальности. Но вот три Сушки были заземлены именно на большой дальности, где они не должны были иметь проблем. Причем – три подряд и в одном вылете, в одном месте.

Еще раз и подробно. Все три Су-34 оборудованы ультимативными средствами РЭБ и были сбиты. Это – не случайность и не везение, а последовательный пробой всей системы защиты от средств ПВО. И тут надо отметить, что конечно же, противник имеет представления о том, что в теории могут исполнять американские и европейские системы ПВО, но всем известно, что только боевое применение показывает все свойства системы вооружений. Причем, сюрпризы часто получают даже разработчики и производители оружия, ну а тот, против кого это оружие применяется, может быть удивлен вдвойне и окончательно. И здесь возникает крайне интересный момент, который противник попытается затушевать и залистать, чтобы никто на него не наткнулся.

Дело в том, что он попался в собственную ловушку, долго и усердно им выстраиваемую. Скорее всего, тут сработала такая логика. Если невозможно «обкатать» свои средства РЭБ, которые устанавливаются на новые самолеты, то надо это сделать на собственных системах ПВО. Противник имеет авиабазу Ашулук на северном побережье Каспийского моря, где как раз и проводятся подобные испытания.

Понятно, что ситуации моделируются в режиме противостояния бортовой РЭБ конкретного самолета и их собственных зенитных средств. Вполне можно допустить, что обкатка происходила при пролетах их новейших Су-34 и Су-35, против всей номенклатуры ЗРК, которую они имеют на вооружении, в том числе, С-300 и С-400. Вполне вероятно, что испытания прошли успешно и бортовая РЭБ действительно отклонила ракеты, запущенные с этих комплексов.

А ловушка тут в том, что сам Путин, а тем более – его холуи, не раз и не два заявляли о том, что их комплекс ПВО С-400, как минимум, на десятилетие опередил все то, чем располагает потенциальный противник. Таким образом, отработав эти испытания, противник действительно решил, что защита их самолетов настолько мощная и устойчивая, что она вполне может обеспечить безопасность их самолетов не только от уже имеющихся средств ПВО Запада, но и перспективных, еще не поставленных на вооружение.

Именно поэтому лапти вложились в усиленный выпуск новых моделей самолетов и переоснащение всего, что только можно, новыми системами РЭБ. Но как было сказано выше, уничтожение трех сушек за один заход, говорит о том, что их собственные испытания оказались бесполезными, потому что представление о реальных возможностях зенитных средств США и Европы оказались неправильными. Отсюда следует, что их ЗРК С-400 никого не перегонял и никаких 10 лет отставания у Запада нет в принципе. Более того, такое отставание имеется у самих лаптей.

Просто на минуточку представим, что ЗРК С-400 был поставлен на вооружение в 2007 году, а MIM-104 Patriot был разработан на рубеже 60-70-х, а на вооружение принят в 1981 году. То есть, лапти взяли на вооружение систему, которая младше американской на 26 лет и оказывается, что в момент ее постановки на вооружение, она уже проигрывала американскому ветерану.

Хуже того, именно под возможности собственного «прорывного» комплекса они затачивали РЭБ воздушного базирования и соответственно этим возможностям, создали новые модели самолетов в надежде на то, что они как минимум с десяток лет будут доминировать над полем боя. А теперь оказывается, что и С-400, и новые самолеты были разработаны для войны, которую с ними никто вести не будет, а это значит, что они угрохали уйму денег в системы, которые имеют крайне низкую эффективность в режиме реального современного боя.

Нет, мы не собираемся утверждать, что эти системы совершенно бесполезны, но свою действительно максимальную эффективность они показывают в том случае, когда им противостоит армия с их же вооружениями. Как только оппонент получает оружие, собранное под иные концепции ведения боя, тут все становится на свое место. Просто противник не собирается действовать таким образом и таким оружием, как это привыкли делать сами лапти. И дело тут не только в том, как это выглядит в Украине. Израиль, имея американское оружие и собственное, но построенное в той же парадигме, постоянно показывает, что совково-российское железо создано для другого типа войны и потому – легко уничтожается в промышленных масштабах.

Отсюда следует, что Путин и его режим не просто люто воровали на программах выпуска новых вооружений, но будучи дилетантами настолько, что не могут осознать своего ошибочного представления о предмете, коим является весь комплекс вооружений, они приняли неправильные решения о направлении развития военного производства. Кстати, Запад тоже допустил некоторые ошибки, например, относительно роли артиллерии на поле боя современной войны. Он полагал, что ее значение будет гораздо меньшим, чем оно оказалось на самом деле. А с другой стороны, там долго не могли поверить в то, что придется воевать с крупной армией, обладающей серьезным ВПК в тылу, как это есть у лаптей или китайцев.

Но лапти явно просчитались в критически важных местах и связка ПВО – авиация, лучший тому пример. Более 10 лет назад мне попалась большая статья какого-то из военных экспертов лаптей, где он подробно описывал тупиковость направления развития американской авиации, которая постепенно переходит на стелс технологии. Это было не голословное заявление, а с выкладками о том, что внедрение этих технологий существенно влияет на летные характеристики самолетов, вследствие особой конструкции планера и двигателей с новыми функциями, но и указал на проблемы материаловедения. В том плане, что внешнее покрытие таких самолетов может утратить свою функциональность при определенных погодных условиях или с применением особых методов локации.

Но главное. – не это. В этой статье он написал, что все эти факторы были проанализированы их лучшими умами и было принято решение пойти другим путем, а именно – кардинальным совершенствованием авиационных комплексов РЭБ. С его слов, было принято осознанное решение не гнаться за американцами и не добиваться «невидимости», а средствами РЭБ и более высокой маневренностью просто не дать ракетам себя сбивать. И вот сейчас этот концептуальный поворот в сторону показал свою полную ущербность. И вызвано это тем, что Путин хотел именно такого разворота событий, а холуи спели ему то, что ему хотелось услышать. Но то решение помнят все и знают, что его хотел сам Акелла и как оказалось, он промахнулся.

И дело теперь не только в том, что в топку сгрузили десятки миллиардов долларов и даже не в том, что теперь очевидно, что авиация осталась уязвимой даже для не самых современных зенитных средств, а в том, что Штаты а также их союзники увеличили технологический отрыв еще лет на 15, вдобавок к тому, что уже существовал на момент принятия решения. Штаты уже выпустили около 3 тыс самолетов F-35 Lightning II и конвейеры загружены под самый верх. А израильские военные сейчас просто поют гимны этому самолету, поскольку он прекрасно показал себя в боях малой интенсивности над Сирией, которая плотно насыщена системами ПВО российского производства.

И теперь, во время войны с ХАМАС, боевые действия высокой интенсивности еще больше утвердили израильтян в том, что это действительно – машина нового поколения. Проще говоря, Израиль на практике подтвердил правильность именно этого пути развития фронтовой авиации. Кстати, по этому же пути движется и Китай, насколько ему позволяют его технологические возможности. Как ни крути, а он тоже завязан на западных технологиях и потому пытаясь делать что-то свое по образу и подобию, даже он отстает и несильно это скрывает. Так что одно только это может поставить вопрос к Путину: «Лысый, ты куда нас завел?»

О это еще не все. Авиационные системы РЭБ никто не станет выпускать с нуля для каждого типа самолетов. Принцип будет одним и тем же, разве что мощность будет другой и количество антенн больше или меньше, в зависимости от габаритов аэроплана. А это значит, что атакованные А-50 и Ил-18 гарантировано имели нечто подобное. Просто невозможно поверить, что такие ценные во всех смыслах девайсы не оборудовали РЭБ.

И вот получается, что даже такие махины, битком набитые электроникой, вундервафельная система не может защитить. И тут вот в чем дело. Допустим невероятное и лапти сами обстреляли собственные аэропланы, но система оповещения должна была обнаружить запущенную и приближающуюся ракету, независимо от ее принадлежности. Сначала обнаружить, а потом – сбить ее с курса, чтобы та прошла мимо цели. А лапти рассказывают о дружественном огне, будто с земли лупили из пушек или зенитных пулеметов, где снаряд летит к цели, не обращая внимания на РЭБ. И вот изюм на торт.

Если собственные ракеты были испытаны на полигоне, отрабатывая удар по беспилотной цели, которая была снабжена РЭБ и работа системы была признана положительной, то российская ракета гарантировано не могла бы поразить эти два аэроплана. На этом тема дружественного огня закрывается медленно опускающимся занавесом. Тем не менее, это – тоже не все, тут есть еще некоторые интересные моменты. Но для начала, нужно привести важную цитату из Вики о ТТХ А-50, в плане возможностей бортовой РЛС.

«Дальность обнаружения воздушных целей:

– факелы баллистических нестратегических ракет: 800 км (оптическими средствами)

– бомбардировщиков: до 650 км

– истребителей: 300 км

– крылатых ракет (ЭПР = 1 м²): 215 км

Дальность обнаружения наземных целей:

– одиночной цели типа пусковой установки оперативно-тактических ракет: до 300 км

– групповой цели типа «колонна танков»: до 250 км».

Здесь обратим внимание на факелы баллистических ракет и одиночную пусковую установку. Как мы знаем, противник сейчас использует часть своих ракет в качестве баллистических, а это значит, что факел такой ракеты А-50 должен обнаружить с расстояния 800 км, а пусковую установку, с расстояния 300 км, и тем не менее, самолет находился довольно близко к побережью.

Ведь если хорошо всем известное видео не фейк, то часть обломков самолета была обнаружена на суше. Теперь каждый может проделать упражнение наподобие того, что сделали мы и увидеть вот что:

Это – ровно 300 километров от места падения самолета. А потом можно проделать что-то такое:

Это – ровно 300 километров, если бы самолет находился на своей территории, но с северного направления. И если ТТХ не врут, то был обязан обнаружить пусковую установку. Ну хорошо, допустим, что есть методы маскировки, которые скрывают пусковую установку, но факел запущенной ракеты самолет был обязан зафиксировать, откуда бы ракета ни стартовала, с территории Украины. То есть, угрозу себе любимому самолет был обязан зафиксировать просто однозначно, а потом – средства РЭБ должны были ее отклонить.

Вот эти самые 800 км, которые А-50 может наблюдать ракеты, дают ему все основания держаться от побережья намного дальше, где-то ближе к югу Азовского моря и если оба самолета так прижались к берегу, то это может указывать лишь на одно – указанные в Вики характеристики – туфта. Если американцы пытаются показать ту же дальность работы какой-то из своих систем вооружений меньше фактической, то лапти, скорее всего – завышают.

Именно по этой причине оба аэроплана прижались к берегу и видимо, ждали пусков своих ракет, чтобы фиксировать работу средств ПВО ВСУ и для этого им надо подходить как можно ближе к линии фронта, что и было сделано. Не сомневаюсь в том, что у них имеются инструкции, в которых обозначены зоны, в которые заходить нельзя, на определенных высотах и видимо зона, в которой находился А-50, на своей высоте, считалась безопасной, а теперь уже – нет.

Причем, тут есть целый ряд моментов. Понятно, что сбитый аэроплан и подбитый второй, уже закрывают эту зону для полетов на большой высоте. Тут говорить не о чем, но плюс к тому, теперь однозначно доказано, что их самолеты ДРЛО – гуано и не способны выполнять свои функции относительно ракет, а возможно, и самолетов западного производства. Проще говоря, они не видят, откуда произошел пуск и не заметили подлета ракеты.

Если верить радиоперехвату, в этом районе находился бомбардировщик Су-34 и оттуда заметили пролет ракеты на высоте 11 км со скоростью 3,6 тыс км/ч. Насколько можно понять, заметили ее визуально, потому что ракета была предназначена более жирной цели, чем сушка. А те две птички, которые поймали заряд шрапнели, не видели ничего. Таким образом, прямо сейчас лапти пересматривают параметры применения собственной авиации у линии фронта и похоже на то, что теперь самолеты, не умеющие летать на сверхнизких высотах, будут отведены на расстояние до 200 километров либо от линии фронта, либо от границы.

Это резко ограничивает возможности фронтовой авиации, но и налагает ограничения на дальнюю и стратегическую авиацию. Если же наши предположения о том, что характеристики РЛС конкретно завышены, то может получиться так, что лаптям и вовсе придется отказаться от их применения, поскольку на ходу они имеют 8 единиц такой техники и рисковать ею уже просто нет смысла, а заставив их летать на малых высотах, радиус работы еще сильнее сократится.

Итоги подведем. ВСУ эффективно выдавили флот противника на задний двор Черного моря и прямо сейчас делают тоже самое с его авиацией. И вот чтобы не расписаться в этом печальном для них факте, проще рассказывать о дружественном огне.

Anti-Colorados, Defence Line

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