Как белорусам получить права без учебы в автошколе

Как белорусам получить права без учебы в автошколе4
- 18.01.2024, 11:38
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Рассказали в ГАИ.
Можно ли без учебы в автошколе, то есть самостоятельно, подготовиться к сдаче теоретического и практического экзамена в ГАИ? На самом деле – да, и вполне «официально». При определенных обстоятельствах. Что для этого нужно, рассказали в Лидской ГАИ. И кое о чем предупредили.
Для этого нужно обратиться в МРЭО ГАИ по месту жительства. При этом необходимо предоставить веские доказательства обстоятельств, в связи с которыми желающий не имеет возможности посещать занятия, рассказал инспектор ДПС ОГАИ Лидского РОВД Сергей Кушель. И уточнил:
«Такими причинами могут быть полная занятость на работе, уход за лицом, нуждающимся в постоянной посторонней помощи, и другие. Вопрос о допуске к теоретическому и практическому экзамену на право управления ТС будет рассматриваться начальником ГАИ».
Кроме заявления, необходимо представить медицинскую справку о состоянии здоровья и паспорт, добавил инспектор.
Важное уточнение от ГАИ
Лица, подготовившиеся самостоятельно к сдаче экзаменов и не сдавшие теоретический или практический экзамен три раза, в дальнейшем к экзаменам в экзаменационных подразделениях допускаются только после прохождения обучения по соответствующим программам подготовки водителей транспортных средств.