БМП Bradley эффектно расстрелял с близкого расстояния новейший российский танк Т-90М «Прорыв» 11 18.01.2024, 11:55

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Шедевральные кадры боя показали на видео.

Две БМП M2A2 Bradley Вооруженных сил Украины обезвредили новейший российский танк Т-90М «Прорыв».

В сети опубликовали новые кадры из боя. Об этом сообщает OSINT-аналитик Clooud в Х (ранее Твиттер).

Российский танк Т-90М «Прорыв» во время боев в районе Степного, что в Донецкой области, был обезврежен украинскими защитниками на БМП M2A2 Bradley. Бой состоялся еще несколько дней назад, но аналитик опубликовал кадры с другого ракурса. На них заметно как борт машины ВС РФ расстреливают из 25-мм пушки Bushmaster.

На последних секундах видео заметно, как на Т-90М «Прорыв» срабатывает динамическая защита «Реликт», которая должна защищать танк от кумулятивных снарядов.

Вероятно, БМП уничтожила оптику на российском танке и могла повредить другие части машины. Танковый исследователь Андрей Тарасенко пишет, что преимуществом украинских военных было целеуказание с беспилотников, а также лучшая подготовка экипажей. Кроме того, Bradley имеет оперенные подкалиберные боеприпасы, которые могут пробить бортовые участки и корпус машины.

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