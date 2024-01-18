В Орше остановился цех хлебозавода 18.01.2024, 12:05

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Что с поставками хлеба?

Оршанский хлебозавод приостановил работу цеха, в котором накануне произошел пожар, сообщили БелТА в МЧС.

— Технологический процесс цеха остановлен. Перебоев с поставкой хлебобулочных изделий нет. Поставка обеспечена ОАО «Витебскхлебпром» из ближайших регионов, — уточнили в ведомстве.

Сообщается, что пожар на заводе повредил две хлебобулочные печи, 200 кг готовой продукции, 3 тонны теста. Также повреждены 200 погонных метров электропроводки и 20 погонных метров металлических коробов системы вентиляции.

Напомним, 17 января загорелся производственный корпус хлебобулочного цеха Оршанского хлебозавода. Сотрудники МЧС вытащили из огня 65-летнего слесаря предприятия, он с ожогами попал в больницу.

Самостоятельно покинуть здание смогли 24 человека. Пожар был потушен. Причина возгорания расследуется.

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