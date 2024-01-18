Задержание Шварценеггера из-за часов в Мюнхене резко повысило их стоимость 3 18.01.2024, 12:23

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Моделью заинтересовались уже десятки коллекционеров.

В среду Арнольда Шварценеггера задержали на таможенном досмотре в аэропорту Мюнхена из-за незадекларированных наручных часов швейцарской фирмы Audemars Piguet («Одемар Пиге»).

Эта модель сделана специально для актера, он носил их в нескольких фильмах. На корпус нанесено изображение торса Шварценеггера и написано: Arnold Classic. Всего в мире 20 таких часов.

Из-за них кинозвезду продержали три часа в комнате полиции, а затем заставили оплатить стоимость часов, штраф и налоги. Сам Шварценеггер намеревался продать часы с аукциона, а деньги направить на защиту климата.

В комментарии для BILD Шварценеггер назвал бюрократические проволочки «проблемой, которой больна Германия».

«Сейчас это самые просматриваемые часы в мире», — пошутил 76-летний актер по-английски, использовав игру слов «the most watched watch».

Он по-прежнему намерен продать часы с аукциона, но теперь по гораздо большей цене. Изначально он оценивал их примерно в 20 000 евро. Теперь стартовая цена торгов составляет 50 000 евро.

По данным BILD, после инцидента на таможне этой моделью заинтересовались уже десятки коллекционеров.

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