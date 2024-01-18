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В Дрогичине и ближайшей деревне жестко задержаны шесть человек

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  • 18.01.2024, 12:26
  • 3,558
В Дрогичине и ближайшей деревне жестко задержаны шесть человек

Один попал в реанимацию.

В Дрогичине и деревне Сварынь под райцентром 16 января жестоко задержали не менее шести мужчин, один из них после задержания попал в реанимацию, сообщает «Брестская весна».

В домах задержанных прошли брутальные обыски: в домах были выломаны полы и подвесные потолки, в авто выбиты стекла. Поводом для обысков стал якобы поиск оружия.

По данным правозащитников, один из задержанных долгое время лежал на земле на улице и истекал кровью. Позднее его доставили в реанимацию. Дальнейшая судьба мужчины неизвестна.

По словам собеседников «Весны», мужчин объединяет то, что они занимаются приграничной торговлей («челночным» бизнесом) и имеют серьезный оборот, бизнес перешел к ним еще от родителей. КГБ якобы мог хотеть подчинить себе эту деятельность.

По состоянию на 17 января как минимум одного из задержанных уже освободили, сообщают правозащитники.

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