Лучший ответ Путину: в США назвали три вещи, которые помогут Украине победить в войне 1 18.01.2024, 12:30

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Госсекретарь Энтони Блинкен раскрыл подробности.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен подчеркнул, что США прилагают усилия для обеспечения Украины всем необходимым, чтобы гарантировать успешное преодоление вызовов в 2024 году. По его словам, важными элементами этого процесса являются финансовая поддержка, союз с другими странами и внутренние реформы в Украине. Об этом он сказал в интервью CNBC на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Он отметил, что администрация Джо Байдена активно работает над тем, чтобы добиться одобрения Конгресса по выделению дополнительных финансовых ресурсов для Украины, сумма которых превышает 61 миллиард долларов. Блинкен подчеркнул, что основная часть этих средств предназначена для приобретения оборонительных товаров для Украины и будет направлена непосредственно на закупки в Соединенных Штатах.

«Уверен, что для этого есть двухпартийная поддержка в обеих палатах, нам просто нужно ее закрепить. В то же время 50 миллиардов долларов из тех денег, которые мы просим, тратятся прямо в Соединенных Штатах на товары, произведенные в США и дающие рабочие места американцам», – отметил госсекретарь.

Блинкен также подчеркнул, что при прекращении поддержки Украины со стороны международного сообщества президент России Владимир Путин может выиграть в этой ситуации и возможно начать новый конфликт. Это, по его мнению, может послужить стимулом для диктаторов в различных странах мира следовать подобному примеру.

Американский чиновник выразил убеждение в том, что если Украина сможет обеспечить свою крепкую позицию в военном, экономическом и демократическом отношении, то это станет наилучшим ответом на захватническую войну, развязанную Путиным. По его мнению, для достижения этой цели необходимы инвестиции частного сектора, поддержка со стороны других государств в противостоянии российской агрессии, а также проведение Украиной необходимых реформ для последующего вступления в Европейский Союз.

«Если совместить эти три вещи вместе, то мы увидим Украину, которая не только выживет, но и будет процветать. Это самый лучший ответ Путину. И это также самый лучший ответ для нас, потому что это означает, что они смогут встать на собственные ноги», – подытожил Блинкен.

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