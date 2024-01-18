В Беларуси начали устанавливать «дни трезвости» в 2024-м году
- 18.01.2024, 12:33
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В эти дни также будет сделано и традиционное исключение.
Районные исполнительные комитеты начали устанавливать «дни трезвости» в 2024 году. Сегодня на Национальном правовом интернет-портале опубликовано решение Круглянского райисполкома №40-4 от 26 декабря.
В соответствии с ним, алкоголь в районе не будет продаваться в магазинах на протяжении суток:
— 3 февраля,
— 1 сентября,
— в единый день проведения торжественных линеек по случаю окончания учебного года и выпускных вечеров в учреждениях общего среднего образования.
В эти дни также будет сделано и традиционное исключение: алкоголь можно будет продавать в объектах общепита в розлив.