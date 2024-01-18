Украинская разведка: Протесты в Башкортостане – это только начало 18.01.2024, 12:43

Бунты в РФ будут масштабироваться.

Уже несколько дней в России не утихают протесты. В Башкортостане местные жители вышли на поддержку активиста, которого осудили на четыре года якобы за «экстремизм».

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов прокомментировал «24 Каналу» ситуацию в стране-агрессоре. По его мнению, протесты в Башкортостане – только начало масштабного недовольства россиян.

Протесты охватят всю территорию России

Представитель ГУР МО отметил, что события в Башкортостане – это другие формы протеста, чем недовольство об отключении света или прорыве теплотрасс в зимний период. Это уже форма гражданского протеста. И причина – здесь задержания активиста Фаиля Алсынова, который озвучил как антивоенные тезисы, так и критику власти.

«Башкортостан вряд ли сможет изменить ситуацию без взаимодействия с другими субъектами России. Каждая из таких республик, каждое из таких автономных образований – это сложная территория с потенциальным стремлением к освобождению от российской колониальной зависимости.

Рано или поздно, такие формы протеста будут масштабироваться и охватят всю территорию России. А за что башкирам погибать? И казахам, и татарам, и самим россиянам, живущим в Башкирии. За что им погибать в Украине? Почему Путин и Герасимов придумали, что башкиры хотят погибнуть в битве за Марьинку или Мелитополь? Что у них общего с этими территориями и краем? Поэтому такие протесты вполне логичны. Хорошо, что такие проявления гражданского сознания появляются», – подчеркнул Андрей Юсов.

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