Пакистан перевел армию в состояние «чрезвычайно высокой» боевой готовности
- 18.01.2024, 12:47
После ответных ударов по Ирану.
Вооруженные силы Пакистана перевели в состояние «чрезвычайно высокой» боевой готовности на фоне обострения конфликта с Ираном.
Об этом сообщает Reuters.
«Пакистан полностью уважает суверенитет и территориальную целостность Исламской Республики Иран. Единственной целью сегодняшнего акта было стремление к собственной безопасности и национальным интересам Пакистана, что имеет первостепенное значение и не может быть скомпрометировано», - заявили в Министерстве иностранных дел Пакистана.
Как сообщил Reuters, высокопоставленный пакистанский чиновник службы безопасности сказал, что военные находятся в состоянии «чрезвычайно высокой» боевой готовности и будут противостоять любым угрозам со стороны Ирана.
Что предшествовало
Пакистан обвинил Иран в нарушении воздушного пространства. Там заявляют, что в результате атаки погибли двое детей.
В Министерстве иностранных дел Пакистана заявили, что инцидент может иметь «серьезные последствия» и «неприемлем».
Пакистан не отмечает, где именно и как было нарушено воздушное пространство. Но Исламабад (столица Пакистана) подал протест Тегерану, а главу иранской дипломатической миссии в Пакистане вызвали в МИД.
Накануне агентство Tasnim, связанное с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), сообщило о якобы уничтожении в Пакистане двух опорных пунктов группировки «Джейш аль-Адль». Отмечается, что базы атаковали ракеты и беспилотники.
В связи с этим Пакистан решил отозвать своего посла из Ирана после ракетных ударов по своей территории и оставляет за собой право на ответ.
А уже сегодня Вооруженные силы Пакистана нанесли удары по «антипакистанским группам боевиков», которые базировались на территории Ирана.
«Сегодня утром Пакистан совершил серию высокоскоординированных и нацеленных точных военных ударов по убежищам террористов в провинции Систан-о-Белуджистан в Иране. Во время разведывательной операции под кодовым названием «Марг Бар Сармачар» был уничтожен ряд террористов», - сообщили в МИД Пакистана.
Как отмечают в ведомстве, данные атаки являются проявлением «решительности Пакистана защищать свою национальную безопасность от всех угроз».