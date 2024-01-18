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Синоптики предупредили белорусов о двух погодных «сюрпризах»

  • 18.01.2024, 12:52
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Синоптики предупредили белорусов о двух погодных «сюрпризах»

На пятницу объявлен оранжевый уровень опасности.

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 19 января. Соответствующее предупреждение опубликовал Белгидромет.

19 января по югу республики на большей части территории на дорогах ожидается гололедица.

В пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью и утром по юго-восточной половине страны пройдут осадки (снег, мокрый снег, дождь). Днем будет преимущественно без осадков. В отдельных районах республики ожидаются слабые туман и гололед.

Температура воздуха минимальная ночью: -5...-11°С. При прояснениях воздух будет охлаждаться до -15°С. Днем максимальная температура составит: -1...-7°С, передает сервис pogoda.by.

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