В Беларуси загадочно пропал «депутат»-коммунист из Гомельской области 1 18.01.2024, 13:26

Игорь Завалей

Что произошло?

Действующий «депутат» «палаты представителей» от Гомельского сельского округа №37 Игорь Завалей не будет продлять полномочия, сообщает «Наша Ніва». «Флагшток» узнал, что произошло.

15 января Центральная избирательная комиссия опубликовала списки граждан, подавших документы на регистрацию кандидатом в депутаты нижней палаты «парламента» восьмого созыва.

В списке потенциальных «кандидатов» от Гомельского сельского избирательного округа не оказалось действующего «депутата парламента» Игоря Завалея.

Это явилось неожиданностью: в декабре 2023 года депутат зарегистрировал инициативную группу по сбору подписей и проводил показательные мероприятия: дарил приюту телевизор и открывал магазин в Добруше.

Страницы в социальных сетях депутата не обновлялись с конца 2023 года.

Блогер Андрей Паук передал в редакцию «Флагштока» запись телефонного разговора с помощником депутата, который сообщил о том, что график приема депутата на январь 2024 года не составлялся.

На вопрос о том, почему Игорь Завалей не баллотируется в «депутаты парламента», собеседник пояснил:

«Игорю Владимировичу предложено продолжить деятельность на другой работе».

Новое место работы Игоря Завалея помощник «депутата» не сообщил, ссылаясь на то, что в настоящее время обсуждается несколько вариантов назначения.

Игорь Завалей родился в российском Сургуте. В Гомеле он закончил ГГУ им. Ф. Скорины по специальности «Физическая культура». До избрания в «парламент» в 2019 году он возглавлял Гомельский областной комитет БРСМ.

В «палате представителей» Игорь Завалей занимался вопросами молодежной и социальной политики, активно участвовал в контактах с парламентариями других государств. Из данных ЦИК стало известно, что в последнее время Игорь Завалей вступил в Коммунистическую партию Беларуси.

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