СМИ: Booking перестал принимать белорусские карты 18.01.2024, 13:44

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Белорусские турагенты заметили, что в последние несколько дней сервис бронирования Booking.com не принимает оплату с карточек некоторых белорусских банков при бронировании жилья за границей, пишет citydog.io.

Судя по всему, проблема связана с переходом сервиса на американскую платежную систему Stripe. Как рассказывает у себя в соцсетях один из белорусских турагентов, с проблемой отказа бронирования при оплате белорусскими картами команда столкнулась три дня назад, резервируя жилье для туристов в Италии.

Перебрав все имеющиеся карты, оплатить бронь удалось только картами банков «МТБ», «BSB-банка» и «Альфа-банка» – правда, спустя пару дней оплата уже не прошла. В комментариях под постом белорусы делятся, что карты «Приорбанка» и «Беларусбанка» также работают, хотя есть и те, у кого забронировать жилье картами этих банков не получается.

Издание напоминает, что с началом войны в Украине сайты онлайн-бронирования жилья Airbnb и Booking.com объявили о том, что приостанавливают свою деятельность на территории Беларуси. Однако в ситуации с Booking.com это касалось бронирования на территории нашей страны – арендовать жилье за границей, используя для брони белорусские карты, было возможно.

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