WSJ: Яичный шок вскрыл большие проблемы в РФ 18.01.2024, 13:51

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Путин нервничает накануне важного этапа.

Дефицит яиц и рост цен на этот продукт в РФ отражает влияние войны на российскую экономику. Граждане России были вынуждены стоять в очередях, напоминающих советские времена. Президент Владимир Путин публично извинился, возложив ответственность за яичный шок на правительство. А владелец птицефабрики, известный как «яичный король», пережил покушение на убийство, пишет The Wall Street Journal.

Отмечается, что за стремительным ростом цен – примерно на 60% в годовом измерении – стоит ряд факторов, свидетельствующих о неурядицах в экономике. Так, санкции нанесли ущерб отрасли птицеводства, разорвав цепи поставок оборудования. Слабый рубль сделал импорт кормов и ветпрепаратов дороже, также ощущается дефицит рабочей силы. Рост государственных расходов привел к повышению заработной платы, что увеличило спрос на продукты питания и другие товары.

«Все это делает яичный шок проявлением дисбаланса, формирующегося в военной экономике России. В прошлом году страна превзошла ожидания, зафиксировав приличный рост, поскольку Москва увеличила военное производство и раздавала субсидированные кредиты потребителям и бизнесу. Однако такая масштабная поддержка привела к перегреву экономики», – заявляют авторы.

Как следствие, годовая инфляция в 2023 году составила 7,4%, что почти вдвое превысило цель центрального банка, а правительственные ипотечные программы способствовали раздуванию жилищного пузыря. Теперь экономисты ожидают, что рост замедлится, поскольку центральный банк повышает процентные ставки, а санкции продолжают действовать.

«Поскольку война в Украине продолжается уже третий год, яичный кризис демонстрирует, как Россия пытается сбалансировать противоречивые экономические императивы – финансирование войны, успокоение народного недовольства и удержание экономики в равновесии, в том числе с помощью стабильных цен», – говорится в статье.

Указано, что инфляция вызывает все большее беспокойство у Путина накануне выборов. Зато избирателям напомнили о дефиците продуктов питания советских времен.

По словам экономиста Oxford Economics Татьяны Орловой, яйца составляют относительно небольшую часть потребительской корзины, но люди, как правило, замечают резкий рост цен. В свою очередь это может усилить инфляционные ожидания. А этим уже обеспокоены в ЦБ РФ.

Эксперты прогнозируют, что яичная инфляция вскоре стабилизируется, но цены останутся высокими. Опыт других стран, в частности, США, показал, что после значительного роста цен потребительские настроения продолжают страдать еще долго после стабилизации инфляции. Отмечается, что россияне еще долго будут расплачиваться за последствия изоляции из собственного кармана.

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