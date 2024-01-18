ГАИ объявила скрытые рейды в одной из областей Беларуси 1 18.01.2024, 13:51

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Будут применять методы негласного и смешанного контроля.

Госавтоинспекция предупредила белорусских водителей об усилении дорожного контроля в одной из областей. До 21 января инспекторы намерены в усиленном режиме следить за аварийно-опасными и «интенсивными» участками дорог, применяя методы негласного и смешанного контроля.

Усиление контроля в ближайшие четыре дня, в частности, ожидается на дорогах Гродненской области. Как пояснили в пресс-службе областной ГАИ, его организовали «в целях стабилизации обстановки с аварийностью с участием уязвимых участников дорожного движения», а также для «повышения дисциплины участников дорожного движения» и профилактики совершения нарушений ПДД.

Как пояснили в инспекции, следить в скрытых рейдах будут за тем, как водители пропускают пешеходов на переходах, а также за поведением самих «уязвимых участников дорожного движения».

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