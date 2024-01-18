Лавров застеснялся 3 Телеграм-канал «Русский декаданс»

18.01.2024, 14:09

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Что не так с «лучшими друзьями» России?

Сергей Лавров на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2023 года назвал страны, которые являются «друзьями России» — Иран, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Наблюдательные подписчики могли заметить, что в этом перечне нет Китая. Однако про КНР Лавров высказался отдельно, заявив, что «отношения России с Китаем переживают наилучший период многовековой истории».

Еще более внимательные подписчики отметили, что Лавров не дружит с талибами и Ким Чен Ыном. Видимо, ответственный за российскую дипломатию постеснялся хвастаться своими главными «достижениями». Зато Лавров вывалил ушат дерьма на Запад. Впрочем, в последние годы глава МИД только этим и занимается — вместо налаживания связей окончательно разрушает их своими комментариями и издевками.

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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