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Лавров застеснялся

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 18.01.2024, 14:09
  • 3,548
Лавров застеснялся

Что не так с «лучшими друзьями» России?

Сергей Лавров на пресс-конференции по дипломатическим итогам 2023 года назвал страны, которые являются «друзьями России» — Иран, Турция, Саудовская Аравия, ОАЭ и Катар. Наблюдательные подписчики могли заметить, что в этом перечне нет Китая. Однако про КНР Лавров высказался отдельно, заявив, что «отношения России с Китаем переживают наилучший период многовековой истории».

Еще более внимательные подписчики отметили, что Лавров не дружит с талибами и Ким Чен Ыном. Видимо, ответственный за российскую дипломатию постеснялся хвастаться своими главными «достижениями». Зато Лавров вывалил ушат дерьма на Запад. Впрочем, в последние годы глава МИД только этим и занимается — вместо налаживания связей окончательно разрушает их своими комментариями и издевками.

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