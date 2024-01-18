Белорусских спортсменов, допущенных к Олимпиаде, ждет повторная проверка 18.01.2024, 14:21

Ее проведут независимые организации.

Белорусских и российских спортсменов, прошедших отбор и получивших допуск к Олимпиаде в Париже, ждет повторная проверка. Её проведут независимые организации, заявил официальный представитель Международного олимпийского комитета Марк Адамс.

«Мы в процессе поиска и назначения независимых аналитиков с хорошей репутацией, которые проверят каждого из этих спортсменов. Квалифицировавшиеся люди уже прошли одну проверку, но МОК проведёт вторую с участием независимых организаций», — цитирует слова Адамса ТАСС.

В конце 2023 года МОК допустил белорусов и россиян к Олимпиаде в Париже (кроме командных соревнований) исключительно в нейтральном статусе. На Олимпиаду смогут поехать спортсмены, прошедшие отбор в своих видах спорта. В Минске недовольны условиями допуска белорусских атлетов к Олимпиаде.

Белорусский и российский спорт попали под санкции после 24 февраля 2022-го, начала полномасштабной войны РФ против Украины. В дальнейшем Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям допускать спортсменов из Беларуси и России к соревнованиям на определенных условиях. Но не все Федерации с этим согласились.

Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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