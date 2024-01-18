Глава «Справедливой России» пригрозил Bild ядерным ударом 18.01.2024, 14:35

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Сергей Миронов

Из-за статьи о Сувалкском коридоре.

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов написал письмо в Bild и пригрозил ядерным ударом. Возмущение российского политика вызвала статья о том, что один из сценариев бундесвера предусматривает конфликт с Россией вокруг стран Балтии уже в этом году.

«Эта спекуляция, конечно, абсурдна и провокационна. Ее единственная цель — посеять еще большую панику среди европейцев, усилить антироссийскую истерию и подавить голоса тех, кто требует прекращения поддержки неонацистов в Украине и перехода к разумному диалогу с Россией», — написал Миронов.

Он также заявил, что Калининградская область не дает покоя некоторым авторам в немецкой прессе, которые «мечтают о реванше и «возвращении Восточной Пруссии».

«Любая попытка блокировать или даже атаковать Калининградскую область неизбежно приведет к военному столкновению с Россией. Это настоящая красная линия, а точнее красная кнопка, нажав на которую Запад неизбежно заставит Россию принять ответные меры. <…> Будучи ядерной державой, Россия будет использовать все доступные силы и средства для защиты своей территории», — пригрозил Миронов.

Что за статья

Напомним, издание опубликовало статью, в которой, ссылаясь на секретный документ бундесвера, заявило, что в НАТО готовятся к крупному нападению России на восточный фланг.

По утверждению издания, первоначально скрытая, а затем все более явная атака России на Запад начинается в июле. Ожидаются кибератаки и другие формы гибридной войны, главным образом в странах Балтии. Произойдут столкновения, которые Россия использует как предлог для начала масштабных учений на своей территории и в Беларуси, написал Bild.

Обострение этой ситуации, согласно сценарию, может произойти в октябре в случае переброски Россией войск и ракет средней дальности в Калининград. С декабря 2024 года в районе Сувалкского коридора происходит искусственно вызванный «пограничный конфликт» и «беспорядки с многочисленными жертвами».

В тот момент, когда США могут остаться без лидера в течение нескольких недель после выборов, Россия при поддержке Беларуси повторяет на территории НАТО вторжение 2014 года в Украину. В мае 2025 года НАТО принимает решение о мерах сдерживания, в «день Х» НАТО перебрасывает на восточный фланг 300 000 военных, в том числе 30 000 солдат бундесвера.

Сценарий заканчивается через 30 дней после «дня Х». Будет ли Россия сдержана НАТО, остается в сценарии открытым вопросом.

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