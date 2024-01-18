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Главе лукашенковского МИД прилетело от жителей Уганды

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  • 18.01.2024, 14:44
  • 4,820
Главе лукашенковского МИД прилетело от жителей Уганды

В комментариях под постом в X настоящий ад.

Глава лукашенковского МИД Сергей Алейник находится в Уганде, где участвует в саммите Движения неприсоединения. Жители Уганды, в которой с 1986 года несменяемо правит Йовери Кагута Мусевени, не оценили приезд белорусского чиновника в их страну.

В комментариях под постом МИД Беларуси в X настоящий ад.

«Свободу политзаключенным!»

«Так выглядит Уганда, в которую вы приехали», — пишут пользователи X.

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