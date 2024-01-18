Шварценеггер отреагировал странным фото на инцидент в аэропорту Мюнхена 2 18.01.2024, 14:54

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По-другому комментировать ситуацию актер не стал.

Американского актера Арнольда Шварценеггера оштрафовали на 35 тысяч евро после его задержания в аэропорту Мюнхена. Звезду допрашивали «в соответствии с налоговым законодательством» из-за незарегистрированных ценных часов, которые он собирался продать на аукционе по случаю Всемирного климатического саммита в австрийском городе Кицбюэль.

Знаменитости сообщили, что он должен заплатить половину штрафа наличными. Для этого Шварцнеггер пошел в банк в сопровождении офицера, пишет немецкое издание Bild.

Однако на своей Instagram-странице комментировать ситуацию он не стал, выставив странное фото со свиньей.

Актер ждал более трех часов, прежде чем его отпустили. Офицер таможни настаивал на том, чтобы конфисковать дорогую вещь люксового швейцарского бренда стоимостью 20 тысяч евро.

Пресс-секретарь Главного таможенного управления Мюнхена Томас Мэйстер заявил, что за часы следовало заплатить налог, поскольку Шварценеггер намеревался продать их в Европейском Союзе.

«Если товары остаются в ЕС, их нужно задекларировать на таможне. Это касается каждого, независимо от того, его имя Шварценеггер или Мюллер, Майер, Губер», – сказал представитель таможни немецкому изданию SZ.

Вскоре после того, как в СМИ стала распространяться новость о задержании звезды «Терминатора», сам Шварцнеггер выложил в Instagram странное фото со своим домашним питомцем.

На нем актер делит печенье со свиньей, а в подписи говорится: «Шнелли любит свое печенье, а я люблю свою Шнелли».

Кроме того, знаменитость опубликовал в Insta-stories ссылку на свою бесплатную программу тренировок «для всех возрастов и уровней». Комментировать инцидент Шварцнеггер не стал.

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