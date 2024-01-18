Минздрав ожидает эпидемию гриппа в ближайшие недели 1 18.01.2024, 14:57

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И рассказал, какие вирусы циркулируют в Беларуси.

Интенсивность заболеваемости острыми респираторными инфекциями в Беларуси оценивается как средняя с тенденцией к увеличению, сообщил 18 января Минздрав.

В настоящее время в стране отмечается совместная циркуляция вирусов сезонного гриппа, коронавируса и иных респираторных вирусов. Более половины заболевших — несовершеннолетние.

Вариант коронавируса «Пирола» широкого распространения в Беларуси не получил, продолжается преимущественная циркуляция двух других форм вируса: «Арктурус» и «Эрис».

«Как считают специалисты, эпидемический подъем заболеваемости ОРИ, обусловленный распространением вирусов гриппа в сезон 2023−2024 гг. можно ожидать в ближайшие недели», — сообщили в Минздраве.

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