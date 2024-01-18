Полоумный Путин ниспроверг свою «пирамиду» Телеграм-канал «Сито Сократа»

18.01.2024, 15:07

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Фото: Getty Images

Пройдена очередная веха.

Наконец-то пройдена очередная веха: теперь уже Путин снова кандидат на пост президента России. Имитация предвыборной гонки происходит по накатанной схеме. Пока никакой интриги нет, зато везде сквозит непреодолимый запах нафталина.

Надо отдать должное ушедшему 2023 году, он был не таким затхлым, как текущая атмосфера. Тогда еще происходили робкие дискуссии на предмет траектории движения России в случае консервации путинской клики при власти, делались попытки сохранить лицо, тиражируя миф о собирании русского мира и «освобождении» части территории Украины. Был даже бунтарь в лице Пригожина, который вместе со своими головорезами попытался организовать антиправительственный мятеж, который ФСБ проспала. Правда, позже чекисты все таки замочили возмутителя спокойствия и снова воцарился политический штиль.

Буквально считанные месяцы назад поговаривали о консервативной модернизации, чтобы хотя бы не быть хуже Ирана, который пятый десяток живет в формате агрессивного отшельника, поставляющего второй армии мира свои кустарные убийственные дроны. Но теперь ориентиром для Москвы стала Северная Корея. Страна экстравагантной диктатуры, гримасничающая ракетами ради получения очередных рисовых и топливных подачек, таков образец для подражания для путинской квазиэлиты.

Однако, по мнению продажного комментариата союз Москвы и Пхеньяна – «страшный сон Запада», ведь теперь у РФ появляется мощный тыл с 39-ю километрами совместной границы.

Вот такое своеобразное внешнеполитическое завоевание.

Правда даже оно все таки лучше, чем свежий путинский каминг-аут с завоеваниями украинских территорий, ради сохранения «фундаментальных связей» с Украиной. Полоумный диктатор настолько уверен в своей вечной несменяемости, что самолично ниспроверг российскую пирамиду лжи об «освобождении» народа соседней суверенной страны от всех завоеваний цивилизации ради возвращения в лоно сверхдержавы без гендернонейтральных туалетов. Вот, еще одна притягательная, магнетизирующая российская сортирная особенность с аналоговым вождем на вершине.

Путин-кандидат утверждает, дескать его предвыборная кампания – возможность получения обратной связи от народа. Получается забавно, ведь во все остальные периоды времени Кремлю плевать каким его видят россияне. Их мнение никому не интересно. Сейчас для чаморошного политикана подыскивают позитивные истории, чтобы слепить из него в пятый раз конфету.

Нужно признать несостоятельность данной работы. К примеру, взять экономику: как достижение Путин заявляет о росте зарплат россиян за 10 месяцев 2023 года на 7,7%. «Это неплохо» подчеркивает он, но если взглянуть на инфляцию в 7,4%, то становится видно – 0,3% прироста зажиточности россиян. Просто курам насмех, хотя цены на яйца титаническим путинским усилием за 1,5 месяца удалось снизить на 32 копейки. После этих цифр Путин просто титан нано-завоеваний!

На фоне гибели 373 тысяч человек на войне, кичливость Путина касательно временного присоединения частей 4 областей Украины – признак самоубийственной политики, выходящей за пределы здравого смысла и человечности. Именно культивирование бесчеловечности, ущербности и деградации – вот мейнстрим-идеи позднего путинизма без прикрас.

Единственная верная эмоциональная реакция на подобного узурпатора – брезгливость, отстранение от взаимодействия с пораженной путинским раком государственной машиной, избирательский абсентеизм, накопление сил для подготовке к большой борьбе в момент обрушения системы. Хотя пока рыхлая и конфликтная вертикаль еще держится ее ресурс близится к исчерпанию. После марта 2024 года Путин при власти будет с еще меньшим уровнем легитимности, чем сейчас, а значит что-то вроде безумного северокорейского сценария руководства, увы, печальный пик его правления, в условиях всеобщего молчания и самообмана.

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