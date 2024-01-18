«К марту может громыхнуть»: офицер СВР прокомментировал последние события в РФ 18.01.2024, 15:18

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В Башкортостане разворачивается серьезная история.

Бывший советский разведчик, экс-сотрудник КГБ и Службы внешней разведки Сергей Жирнов в интервью Дмитрию Гордону заявил, что беспорядки в Башкортостане – это вполне серьезно.

«Я согласен, что это может полыхнуть, потому что на самом деле Путин всем надоел. В течение 24 лет идет какая-то «бадяга» и накопилось на самом деле очень много: и яйца эти, и все остальное, но самое главное – ЖКХ», – отметил эксперт.

По словам Жирнова, взрывается там, где происходят какие-то вещи, затрагивающие реальную, обыденную жизнь людей.

«Просто по политическому вопросу выйти и сказать «мы против войны», мало кто может, так же как и заявить «мы против Путина». Но когда дело заходит о нехватке яиц или отсутствии света и тепла, настроения людей становятся гораздо более радикальными. По такому поводу может громыхнуть», – сказал аналитик.

Также Жирнов отметил, что ничего предусмотреть невозможно, но если подумать логически, то сейчас в России как раз оптимальный период для начала какого-то бунта, ведь в стране официально идет предвыборная кампания, а это значит, что на официальном уровне между кандидатами проводятся дебаты, на которые в СМИ выделяется определенное время.

«То есть вы можете по этому поводу (о проблемах с ЖКХ – ред.) что-то говорить и вас не посадят. Если про войну, то посадят, так что, возможно, что-то и громыхнет до марта», – предположил эксперт.

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