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На белорусско-литовской границе появилась лиса-попрошайка

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  • 18.01.2024, 15:23
  • 3,444
На белорусско-литовской границе появилась лиса-попрошайка

Милое видео.

На границе Беларуси с Литвой очевидцы сняли на видео отважную лису, которая подошла к людям за угощением.

Автор ролика, volkovysk_live, уточнил: пункт пропуска Бенякони. Поэтому сложно сказать, какое у лисички «гражданство». Возможно, двойное. Как бы то ни было, угощение – похоже, сосиска – ей явно понравилось.

@volkovysk_live На границе пункта пропуска Бенякони на границе с Литвой #лиса #граница #литва #беларусь #рекомендации #тикток #видео ♬ оригинальный звук - Сила Слова

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