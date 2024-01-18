На белорусско-литовской границе появилась лиса-попрошайка 3 18.01.2024, 15:23

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Милое видео.

На границе Беларуси с Литвой очевидцы сняли на видео отважную лису, которая подошла к людям за угощением.

Автор ролика, volkovysk_live, уточнил: пункт пропуска Бенякони. Поэтому сложно сказать, какое у лисички «гражданство». Возможно, двойное. Как бы то ни было, угощение – похоже, сосиска – ей явно понравилось.

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