На белорусско-литовской границе появилась лиса-попрошайка

На белорусско-литовской границе появилась лиса-попрошайка3
- 18.01.2024, 15:23
- 3,444
Милое видео.
На границе Беларуси с Литвой очевидцы сняли на видео отважную лису, которая подошла к людям за угощением.
Автор ролика, volkovysk_live, уточнил: пункт пропуска Бенякони. Поэтому сложно сказать, какое у лисички «гражданство». Возможно, двойное. Как бы то ни было, угощение – похоже, сосиска – ей явно понравилось.
@volkovysk_live На границе пункта пропуска Бенякони на границе с Литвой #лиса #граница #литва #беларусь #рекомендации #тикток #видео ♬ оригинальный звук - Сила Слова