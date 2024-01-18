Арестович оскандалился новым заявлением о войне в Украине 20 18.01.2024, 15:36

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Экс-советник Офиса Зеленского рассказал о «парагвайском сценарии».

Скандальный экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что Запад не готов к войне с Россией, тогда как в Украине война будет продолжаться «до последнего украинца».

Арестович заявил, что Украина стоит перед угрозой так называемого «парагвайского сценария».

«Напомню, в 19 веке в Парагвае была война, это государство отчаянно воевало и даже одержало победу, но у них не стало 70% мужского населения. Была уничтожена промышленность и они даже вводили многоженство. И если вы считаете, что ценой за аплодисменты в Давосе есть «парагвайский вариант», то я не согласен», - заявил он в своем Youtube-канале.

Арестович убежден, что украинцы платят жизнью за курс на вступление в ЕС и НАТО.

«Сейчас народ платит за курс на ЕС и НАТО, у которых нет желания нас туда принимать, а у нас нет возможности защитить такую политику. Для меня это - преступление против народа. Я давал присягу народу Украины, можете меня считать предателем. Но политика похода на ЕС и НАТО у нас не обеспечена, для нас цена вступления в ЕС и НАТО - это война с Россией. Если ЕС и НАТО нас примут - будут иметь войну с РФ. Запад не готов за это платить», - сказал он.

Арестович заявил, что Запад не готов к войне, однако по его мнению, некоторые страны хотят, чтобы она продолжалась.

«Наша позиция - война до последнего украинца», - заявил экс-советник Офиса президента Украины.

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