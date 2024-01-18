Приговор участникам Tor Band оставили без изменений 1 18.01.2024, 15:37

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Музыкантов приговорили к большим срокам.

Верховный суд оставил без изменений приговор музыкантам группы Tor Band. Об этом сообщили в сюжете на телеканале «Беларусь 4».

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда оставила апелляционную жалобу музыкантов без удовлетворения.

Участников группы Tor Band задержали 28 октября 2022 года в Рогачеве. Через год их признали виновными по четырем статьям Уголовного кодекса:

• ч. 3 ст. 130 (разжигание иной социальной розни);

• ч. 1 и ч. 3 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования или участие в нем);

• ст. 369−1 (дискредитация Республики Беларусь);

• ст. 368 (оскорбление Лукашенко).

Дмитрия Головача приговорили к 9 годам колонии усиленного режима, Евгения Бурло – к 8 годам, Андрея Яремчика – к 7,5 года колонии. Каждому музыканту также присудили 100 базовых величин штрафа (3700 рублей).

Рогачевская группа Tor Band получила широкую популярность в 2020 году. Клип песни «Мы не народец» на YouTube за несколько месяцев набрал более миллиона просмотров. Хитами стали и другие композиции музыкантов: «Жыве Беларусь», «Уходи», «Бацька», «Маці», «Dead Мороз».

В январе 2023 года стало известно, что группа Tor Band признана экстремистским формированием и в отношении трех ее участников заведено уголовное дело.

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