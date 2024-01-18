«Столкновения с российским ОМОНом происходили волнами» 2 18.01.2024, 15:46

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Фото: Reuters

Рассказ участника протестов в башкортостанском Баймаке.

58-летний башкортостанский активист из села Мраково Шамиль Абдуллин приезжал в Баймак (Россия), где судили Фаиля Алсынова, на каждое судебное заседание. Он снимал и выкладывал видео с площади, где собирались сперва сотни, а потом тысячи сторонников Алсынова.

17 января Абдуллин также был у здания Баймакского районного суда и видел, с каким возмущением собравшиеся встретили приговор Алсынову, как начались столкновения с полицией, как силовики закидывали протестующих гранатами со слезоточивым газом и избивали их дубинками.

«Idel.Реалии» публикуют монолог Абдуллина: он рассказывает о том, как развивались события 17 января.

— Мы приехали в Баймак к вечеру во вторник, 16 января, — говорит Шамиль Абдуллин. — Переночевали, утром я пошел к суду. В это время интернет уже полностью заглушили. Ни WhatsApp, ни Telegram…, даже через VPN вообще ничего не работало. Даже сам телефон «тормозил». Приехавшие как мы загодя люди сообщали, что в Баймаке перекрыты коммунальной техникой, машинами ДПС все перекрестки. Народ поэтому шел к суду пешком.

Народу собралось очень много. Люди говорили, тысяч десять было. Я думаю, пять тысяч человек было точно. Находиться там было достаточно страшно. Вся эта их [силовиков] экипировка, каски, дубинки — все это производило гнетущее впечатление. Весь день над площадью у суда летал квадрокоптер, вел наблюдение.

Через какое-то время после начала заседания из суда вышел адвокат Фаиля, Ильнур Суюндуков. По его лицу было видно, что случилось что-то нехорошее. Через громкоговоритель он сказал, что суд вынес приговор более жесткий, чем запрашивало гособвинение.

Фото: Reuters

После этого Фаиля хотели увезти, народ не хотел этого допустить. Начали происходить достаточно страшные вещи: людей избивали дубинками, использовали слезоточивый газ. Прямо как в 80-х годах [XX века], когда мы смотрели такие кадры из других стран, на Западе.

Я видел одного-двух ребят, у которых была кровь, синяки, но такого, чтобы человек лежал, свалился на землю [от побоев] - лично я не видел. От слезоточивого газа, конечно, очень многие ахали-охали, кричали от боли. Потом они применяли какие-то гранаты, но не светошумовые, потому что света от них не было. Видимо, газовые [гранаты]. Взрывались они с большим грохотом. Я видел одного дедушку: ему такая граната упала прямо под ноги. Он показывал, что ему разорвало часть куртки. Крови у него не было, но он ходил, похоже, контуженный.

Столкновения шли очень долго, часов с двенадцати и до пяти вечера. Началось так: часов в одиннадцать из суда вышел адвокат Ильнур Суюндуков и объявил, что Фаиля Алсынова берут под стражу в зале суда. После этого толпа направилась в сторону бокового выхода из здания суда. Там уже выстроились омоновцы, их было много.

Столкновения происходили волнами. Сперва силовиков у суда, по моим подсчетам, было 120−150 человек. Было видно, что сначала они рассчитывали справиться с толпой таким количеством, выстроив коридор, через который должны были увезти на автозаке Алсынова. Но потом стало видно, что этих сил не хватит.

Фото: Reuters

Был пущен слух — видимо, через провокаторов — что якобы полтретьего будет «переоглашение» приговора, что они [суд и власти] пошли на уступки — то ли срок снизят, то ли еще как-то смягчат приговор. А на самом деле оказалось, что они [силовики] ждали подкрепления, чтобы оттеснить толпу и вывезти Фаиля.

Когда подкрепление прибыло, их стало уже человек 500−700. Все стояли в таком устрашающем виде, экипированные как космонавты. Говорили, что это подкрепление прибыло из Магнитогорска (Челябинская область РФ). Еще там появились омоновцы, уже не так хорошо экипированные; сказали, что это каких-то местных полицейских — якобы из Сибая — обрядили в защитную экипировку, дали в руки щиты и дубинки и послали в Баймак. Сообщали также, что часу в третьем-четвертом через Зилаир проехали два КАМАЗа-автозака, битком набитые омоновцами. Видимо, подкрепления подтягивали отовсюду, откуда только можно.

Я не помню, в котором именно часу увезли Фаиля из суда, в тот момент меня там не было. Поскольку не было мобильного интернета, я периодически отходил в то место, где был Wi-Fi, чтобы загрузить видеоролики, которые я снимал. Думаю, увезли его примерно полчетвертого вечера.

Люди расходились от суда с чувством глубочайшей обиды, у них было подавленное настроение. Они говорили, что их «мордой по асфальту протащили», что к мнению народа отнеслись наплевательски.

Фото: Reuters

Напомню, этот судебный процесс начался 11 декабря, когда прошло предварительное слушание по делу. Уже на втором заседании, при рассмотрении дела по существу, Фаилю запросили срок. В общем, в небывало ускоренном режиме прошел суд — и человека закрыли в тюрьму. И ни одного довода защиты не приняли, ни одного ходатайства не удовлетворили. Явно ангажировано было это дело, явно это был политический заказ. Поэтому у людей есть глубочайшее разочарование в сегодняшней власти. И большинство населения — думаю, 90% — обвиняют Хабирова: что он мстит за Куштау, за то, что он стоял там как мокрая курица перед людьми.

Напомним, суд в российском Башкортостане 17 января приговорил местного экоактивиста, экс-председателя запрещенной в России организации «Башкорт» Фаиля Алсынова к четырем годам колонии общего режима по делу о «возбуждении ненависти или вражды». Гособвинение ранее запрашивало для активиста четыре года лишения свободы в колонии-поселении.

У здания суда на тот момент находились тысячи сторонников Фаиля Алсынова, начались столкновения с полицией.

Фото: Reuters

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